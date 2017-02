Cameroun,Boris Parfait Ngondi: Adieu, vaillant guerrier ! :: CAMEROON Vendredi au camp de la Valeur à Bonanjo, la nation a dit au-revoir au soldat de 2e classe du Bir.

#BorisParfaitNgondi Le soldat de 2e classe Boris Parfait Ngondi est parti au pays du grand repos. Il n’avait que 24 ans, lui dont le quart de siècle aurait sonné le 20 août 2017. Après deux ans, un mois et six jours au service de la Nation, le tireur d’élite officiant à la première unité anti-terroriste du Bataillon d’intervention rapide (BIR) est tombé au champ d’honneur. C’était le 7 janvier 2017 à Ngoshe au Nigeria, au cours de l’opération transfrontalière « Thunder 1 ». Une opération en cours depuis le 19 décembre 2015 dans le cadre de la lutte contre Boko Haram et au cours de laquelle Boris Parfait Ngondi aura contribué à préserver l’intégrité du territoire camerounais.

Et il était question, vendredi 17 février 2017 à Douala, de sa cérémonie de levée de corps au Camp de la valeur à Bonanjo. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, au cours de laquelle Boris Parfait Ngondi a reçu les honneurs militaires. Décoré de la médaille de la Vaillance à l’ordre de l’armée à titre posthume au nom de la plus haute autorité de la Nation. Un moment particulier qui aura ému aux larmes sa famille.

Affliction pour ce fils du département du Moungo, né à Bare en 1992, enrôlé lors du recrutement spécial BIR/GP (garde présidentielle). Le commandant de la 2e compagnie anti-terroriste, le capitaine Daniel Ndam Nsangou, se souvient : « Il réussit ses tests d’admission avec de très bonnes performances. » Le 1er décembre 2014, Boris Parfait Ngondi est engagé. Et après avoir passé avec brio un certificat d’aptitude spécial infanterie qui lui permet de confirmer ses talents de tireur d’élite, en octobre 2015, le soldat est déployé au premier secteur de la force multinationale.

Pour le capitaine Daniel Ndam Nsangou, le soldat de 2e classe Boris Parfait Ngondi « servait son pays avec engagement, patriotisme, détermination et foi. C’était un soldat motivé et loyal envers ses camarades. Il ne demandait qu’à défendre notre cher et beau pays, le Cameroun. » Pour lui dire au revoir, le Camp de la Valeur verra partir la dépouille du guerrier, pendant sa marche funèbre, au rythme lancinant de la fanfare qui reprenait un standard du scoutisme, « Le Vieux Jo ». Pour un ami parti au pays du grand repos.