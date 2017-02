CAMEROUN :: Transfert : Bassogog officiellement en Chine :: CAMEROON CAMEROUN :: Transfert : Bassogog officiellement en Chine :: CAMEROON C’est officiel. Le club chinois de Henan Jianye a présenté hier Christian Bassogog comme recrue pour la saison 2017. Le transfert a rapporté à Aalborg (Danemark), l’ancien club du joueur, 6 millions d’euros (près de 4 milliards F) pour une durée comprise entre quatre et cinq ans. #ChristianBassogog Une aubaine pour le club danois qui s’était attaché les services du Camerounais pour rien après son départ de Wilmington (Etats-Unis) en 2015. Le meilleur joueur de la CAN, inconnu avant la compétition en janvier dernier, touchera en tout cas un peu plus de 4,5 milliards par an. Il sera le quatrième étranger de cette équipe qui puise l’essentiel de son effectif dans l’équipe réserve. 12e du championnat chinois la saison dernière, Henan compte sur Christian Bassogog pour jouer les premiers rôles dès la reprise la semaine prochaine. Le transfert de Christian Bassogog est le plus coûteux pour Henan Jianye, loin devant les 2,55 millions d’euros (environ 1,6 milliards de F) du Turco-brésilien Rafael Marques en 2013, en provenance de Botafogo REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

Switzerland (Sion) Switzerland (Sion) kiki22 Beaucoup de succès à vous cher Basso-gool

Vous avez été impressionnant tout au long de cette Can.

Une vraie attraction.

ENCORE MERCI POUR CES BONS MOMENTS.

Germany (Bruchsal) Germany (Bruchsal) gabson Comme quoi, les anciens ont toujours dit: ne scie pas la Branche sur laquelle tu es assis!



Autrement dit, ta PATRIE reste ta PATRIE! D'elle tu obtiendras tout!



Si tu l'insultes, tu perds tes racines! Si tu l'aime, tu réussiras toujours!



J'espére que mon ami Eto'o saura vite se réconcilier Avec lui-meme! L'idée était bonne d'aller investir au Gabon, c'est toujours l'AFRIQUE, mais les Allemands disent: "Daheim ist Daheim"! Le chez soi c'est le chez soi!



Quand les Relations Avec Bongo se refroidissent, il se retrouve dans une Situation assez ambigue!!! Presque sans issue!



Bravo á Bassogog!

United States (Silver Spring) United States (Silver Spring) WiseMan 1) C'est bien Samuel Eto'o qui a enseigne l'amour de la patrie a ces jeunes pour les avoirs encadres dans sa celebre fondation FUNDESPORT. Ils le lui rendent d'ailleurs tres bien comme dans cette video ou ils le remercient:



"Bassogog et Ondoa envoient une vidéo très très touchante à Samuel Eto'o"



https://www.youtube.com/watch?v=0l3bRcJXYGw



"papa" ils l'appellent dans cette video...



2) Le fameux "Daheim ist Daheim"! des allemands est valable aussi bien pour les gouvernants qui prechent par le bon exple que pour les gouvernes. On ne veras jamais un investisseurs allemand se faire saboter, etre vilipende par ceux la memes qui beneficient de ses investissements



SAMUEL ETO'O, TU ES UN GRAND PATRIOTE CAMEROUNAIS DOUBLE D'UN GRAND AFRICAIN!!!

France (Veigy-Foncenex) France (Veigy-Foncenex) excamerounais Je suis parfois surpris de certaines réactions sur ce forum.

Il y a encore quelques années de cela, on ne parlait même pas de football en Chine. mais aujourd'hui ce pays commence à s'y mettre.

Pourquoi les africains doivent toujours se féliciter de voir les joueurs africains aller forcément jouer dans les championnat hors d'Afrique?

Ne se rend t-on pas compte que le football peut aussi servir de levier économique dont de développement d'un pays ou d'un continent, pour mettre en place des conditions optimales et laisser les africains évoluer chez eux ?

C'est ainsi qu'on voit certains sur ce forum féliciter tel ou tel camerounais qui fait ses preuves dans un domaine de la technologie, de la science ou de la médecine quelques part dans le monde. Alors que cela ne profite en rien au Cameroun

ça m'aurait fait grand plaisir que Bassogog signe dans un championnat africain





France (Veigy-Foncenex) France (Veigy-Foncenex) excamerounais I am sometimes surprised at some reactions on this forum.

A few years ago, we did not even talk about football in China. But today this country is beginning to get used to it.

Why do Africans always have to be happy to see African players going to play in the championship outside of Africa?

Do not we realize that football can also serve as an economic lever, including the development of a country or a continent, to create optimal conditions and let Africans evolve in their own countries?

This is how one sees some on this forum congratulate this or that Cameroonian who is proven in a field of technology, science or medicine somewhere in the world. While this does not benefit in any way Cameroon

It would have given me great pleasure that Bassogog signs in an African championship

France (Veigy-Foncenex) France (Veigy-Foncenex) excamerounais Africa has always produced great players, but unlike their European or South American counterparts who start after their careers in the wake of the football trades (coaches, physical trainers, sports director, ...). Former African players embark on political careers without tails or heads in support of the powers in place.



That's why we see the South Americans, the Europeans and perhaps soon the Chinese, coming to train the African national teams. How many former African glories train European or South American clubs? No more than a handful!

France (Veigy-Foncenex) France (Veigy-Foncenex) excamerounais L'Afrique a toujours produit de grands joueurs, mais au contraire de leurs homologues européens ou sud américains qui se lancent après leur carrière dans le sillage des métiers du foot (entraîneurs, préparateurs physiques, directeur sportif,..). Les anciens joueurs africains se lancent dans des carrières politiques sans queue ni tête en soutenant les pouvoirs en place.



C'est pour cela qu'on voit les sud américains, les européens et peut-être bientôt les chinois, venir entraîner les équipes nationales africaines. Combien d'anciennes gloires africaines entraînent des clubs européens ou sud américains? pas plus d'une poignée!



France (Veigy-Foncenex) France (Veigy-Foncenex) excamerounais Gabson,

1. We must avoid being superficial. It is commonly said that he who loves well chastises well. One can insult his homeland and love it deeply, contrary to an idea widespread in Cameroon which makes one think that carrying the slightest criticism on Cameroon is to hate it.



2 ° That Eto'o is investing in Gabon, I think it is a very good thing. That Drogba will also come to Cameroon one day, it will also be a good thing. This creates strong links between countries. African countries must stop looking at themselves as dogs of faience. When you reach a certain level you sometimes have to break the administrative or physical boundaries.



"When relations with Bongo cool, he finds himself in a rather ambiguous situation, almost without a way out!"



That is what I criticized earlier. In Africa, everything leads to politics, especially football. For we always witness the personification of power. Gabon is Bongo !!!

France (Veigy-Foncenex) France (Veigy-Foncenex) excamerounais Gabson,

1° Il faut éviter d'être superficiel. On dit vulgairement que qui aime bien châtie bien. On peut insulter sa patrie et l'aimer profondément, contrairement à une idée assez répandue au Cameroun qui fait croire que porter la moindre critique sur le Cameroun c'est le haïr.



2° Qu'Eto'o investisse au Gabon, je pense que c'est une très bonne chose. Que Drogba vienne aussi investir au Cameroun un jour, ça sera aussi une bonne chose. C'est ainsi qu'on crée des liens forts entre pays. Il faut que les pays africains cessent de se regarder en chiens de faïence. Quand on atteint un certain niveau il faut parfois casser les frontières administratives ou physiques.



"Quand les Relations Avec Bongo se refroidissent, il se retrouve dans une Situation assez ambigue!!! Presque sans issue!"



C'est ce que j'ai critiqué plus haut. En Afrique, tout mène à la politique, surtout le foot. car , on assiste toujours à la personnification du pouvoir. Le Gabon, c'est Bongo!!!





Switzerland (Sion) Switzerland (Sion) kiki22 Des personnes de tout horizons et dans tous les domaines quittent leur pays pour aller chercher leur pain ailleurs, au nom de quelle éthique les camerounais doivent ils être privés d'aller chercher l'herbe verte dans un autre coin du globe ?!?

On trouve des prostituées chinois et cadres au Cameroun, des informaticiens pakistanais aux zuza, des footballeurs brésiliens au Qatar, des ingénieurs Russe en Ouganda, des entraineurs Suisse en France etc...

Certains ici doivent impérativement consulter, cette frustration frise un AVC.



Le grand patron de la 2ième banque Suisse est ivoirien (Crédit Suisse)