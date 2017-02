CAMEROUN :: Présentation du trophée de la CAN 2017 : L’Ouest à l’honneur ! :: CAMEROON C’est par cette région que commence ce jour la tournée de présentation dans les régions.

#OumarouHamanWabi Il sera 9h ce mardi matin dans l’arrondissement de Tonga, lorsque la caravane de présentation du trophée de la CAN 2017 va faire son entrée dans la région de l’Ouest. Elle sera accueillie par le préfet du département du Ndé, Oumarou Haman Wabi qui, de concert avec le préfet du département du Koung-Khi, Antoinette Zongo, vont l’escorter immédiatement jusqu’à Mbo-Bandjoun, point d’accueil.

La délégation va ensuite prendre la direction de la chefferie supérieure Bafoussam où une surprise attend les Lions indomptables. Le cortège va par la suite se déployer à travers les différentes artères du chef-lieu de la région, selon l’itinéraire suivant : Monument Wanko-Stade Bamendzi-Evêché-Monument du Cinquantenaire de la jeunesse de Bafoussam I-Stade Omnisports de Bafoussam-Kouékong-Sens interdit-Mairie rurale-Carrefour Congelcam-Rond-point Biao-Poste centrale-Gabon bar (domicile de la famille d’Adolphe Teikeu)-Place des fêtes.

Une halte est aussi prévue au Rond-point de la Poste centrale pour la pose d’une gerbe de fleurs sur la stèle du soldat inconnu. Toutes les populations de la région de l’Ouest sont mobilisées pour réserver un accueil triomphal aux héros de la CAN Gabon 2017. Des banderoles ont été posées un peu partout dans la ville pour médiatiser davantage cet évènement.

Deux réunions préparatoires se sont tenues les 13 et 17 février derniers, présidées par le gouverneur de la région de l’Ouest, Augustine Awa Fonka. « On ne sait pas pourquoi la haute hiérarchie a choisi de commencer par l’Ouest, mais nous avons une occasion de démontrer que nos populations sont derrière le chef de l’Etat, sont patriotes et aiment le sport. Nous devons prendre cela comme un challenge », a déclaré le gouverneur à l’issue de ces assises.

L’objectif de la caravane, a-t-il précisé, est de promouvoir les valeurs de patriotisme et d’intégration nationale. Des mesures ont été prises pour assurer la sécurité, la mobilisation et la prise en charge médicale pendant l’évènement. Deux réceptions seront offertes par le gouverneur de la région et le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bafoussam.

L’Ouest est la première étape de la tournée de présentation dudit trophée. L’équipe conduite probablement par le ministre des Sports et de l’Education physique mettra ensuite le cap mercredi sur la région du Nord-Ouest, jeudi sur celle du Littoral et vendredi prochain sur celle du Sud-Ouest. Le lundi 27 février, ce sera au tour de la région de l’Extrême-Nord d’accueillir le trophée, suivies des régions du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est. La région du Sud va clô- turer ce périple régional le vendredi, 3 mars 2017