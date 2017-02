Cameroun: Un mbenguiste met la femme de son ancien voisin "dans la sauce" :: CAMEROON Ce n´est pas sans doute la période de la ruée des Mbenguistes vers le pays. C´est juste une période de répit qui s´annonce optimale pour Stéfane (nom changé) dont le déplacement pour le pays natal (le Cameroun) est chargé d´une mission hédoniste. Et pour comprendre cet agenda, il faut remonter le chemin migratoire de notre cher compatriote.

#LiCHIENG Après son Baccalauréat, Stéfane a tout tenté pour l´obtention d´un visa étudiant afin de poursuivre les études en France. Essuyant déception sur déception après moult rendez-vous à l´ambassade, il finit par jouer sa dernière carte. Avec un visa touristique, il se retrouve un jour en Allemagne, après un long labyrinthe dans plusieurs pays européens. Installé enfin en Allemagne, il contacte sa famille à Douala qui le croyait déjà loin de ce monde. Dans son combat quotidien pour régulariser sa situation et surmonter la difficile intégration, il finit par obtenir le "sésame", son permis de séjour.

Voilà l´enfant prodige qui foule le sol du Cameroun, son beau pays, après autant d´années d´absence. Seulement, il a une mission particulière: Conquérir la plus belle fille de son quartier, celle qui par le passé l´avait rejeté au profit des garçons plus nantis. Elle s´appelle Suzie la Gazelle et à l´époque du lycée, elle était convoitée par tous les jeunes garçons du quartier et même par certains hommes mariés dont les pulsions sont fixées sans vergogne sur les jeunes petites filles.

Lorsque Stéfane atterrit dans son quartier populaire au cœur de la capitale économique, il peine à trouver les repères. Toutefois, il retrouve vite Suzie qu´il avait tentée en vain de contacter via les réseaux sociaux. Oh Dieu, le joug du temps n´a eu aucune influence sur la beauté de cette jeune dame !

Notre mbenguiste met tous les moyens nécessaires en jeu pour séduire celle qui l´avait autant repoussé dans le passé: Smartphone dernier cri, parfums de chez Hilfbinger, chaussures de chez Abbidas, sac à mains de chez Fuitton, écouteurs de chez Dr Tre...

Actuellement, Suzie est mariée avec l´ancien voisin de Stéfane, Li CHIENG, un chinois bien intégré au Cameroun, celui que tout le quartier appelle "le plus camerounais des Chinois". Et puisque le pays est encore dans l´euphorie de la victoire des Lions Indomptables à la CAN, Li CHIENG va tolérer le refrain que le fils du voisin bricole avec le nom de Suzie et chante: "La Gazelle dans la sauce". Ce n´est qu´à la naissance du bébé de Suzie, neuf mois après le séjour du mbenguiste, que Li CHIENG comprendra, pourquoi le fils du voisin chantait "La Gazelle dans la sauce".

Au moment où nous rapportons les faits, les voisins nous confirment que Li CHIENG a plié bagages, abandonnant Suzie seule avec le bébé pour partir avec une autre fille camerounaise. Jusqu´à quand Suzie va-t-elle faire le deuil de son chinois qui était devenu un pan important de sa famille et aidait à payer la scolarité de ses jeunes frères ? Il est difficile de savoir.

Le mbenguiste quant à lui, est retourné en Allemagne, sans tambour ni trompette et n´a plus jamais donné de ses nouvelles.

* Mbenguiste: Camerounais qui vit en occident