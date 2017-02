France: Invitation aux journées Africa Dream du 24 au 26 mars 2017 à Paris La Défense La plupart des pays africains aspirent à devenir des pays émergents. La Côte d’Ivoire s’inscrit également dans cette vision à travers son Plan National de Développement 2016- 2020 (PND 2016-2020). Elle a besoin de Ressources Humaines de qualité pour accompagner résolument cette marche vers l’émergence.

#ConceptAfricanDream Le philosophe Jean BODIN disait : ‘‘Il n’y a de richesse que d’hommes’.’ La diaspora ivoirienne regorge de femmes et d’hommes qualifiés, auréolés de l’expérience à l’international à travers des grands groupes et multinationales.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a lancé un vibrant appel à cette diaspora ivoirienne pour son retour au pays en vue de mettre ses compétences et expériences au service de son développement.

Dans cette dynamique, le Gouvernement a mis en place la Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur (DGIE) qui a pour mission de faciliter le retour et l’intégration des Ivoiriens de la diaspora dans leur pays natal.

En effet, au-delà de l’exemple de la Côte d’Ivoire, les cadres africains expatriés et les étudiants en fin de cycle dans des prestigieuses écoles à l’étranger, sont souvent confrontés à des difficultés d’insertion économique et sociale.

Forts de leurs compétences, de l’expérience et de l’expertise acquises

à l’extérieur, ces jeunes talents expriment, pour une part significative d’entre eux, une envie irrépressible de rentrer au pays. Mais, se posent les problèmes liés au manque d’informations sur les opportunités existantes, aux délais des processus de recrutement, aux réticences de l’entourage, etc.

A ce constat, pour diverses raisons, s’ajoutent les innombrables écueils que rencontrent les membres de la diaspora dans la structuration et la réalisation de leurs projets d’investissement et de création d’entreprises en Afrique.

Sous ce rapport, les rencontres annuelles du recrutement et de l’entrepreneuriat de la diaspora, DIASPORA’S RECRUITEMENT AND ENTREPRENEURSHIP ANNUAL MEETING (DREAM), viennent répondre efficacement à cette problématique.

Cet évènement se positionne comme une plateforme de rencontre entre les jeunes de la diaspora, les Directeurs Généraux, les Chefs d’entreprises, les Décideurs et les Gestionnaires des Ressources Humaines, mais également, un cadre d’exposition et de développement de projets d’investissement des entrepreneurs de la diaspora pour relever les défis d’un essor économique et social durable en Afrique

LE CONCEPT African DREAM

Le concept African DREAM (Diaspora’s Recruitment and Entrepreneurship Annual Meeting), épouse le rêve des cadres africains de la diaspora de contribuer au développement et à l’essor économique du continent africain. Qu’il s’agisse de la diaspora ivoirienne, burkinabè, sénégalaise, camerounaise, ghanéenne, kenyane ou encore marocaine, etc. nombreux sont les cadres africains formés dans les universités occidentales et exerçant dans de grandes entreprises et multinationales en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Asie, qui nourrissent l’ambition de rentrer dans leurs pays en Afrique.

Le concept African DREAM ambitionne d’être cet espace qui favorise et facilite ces retours par l’intégration de ces cadres dans les secteurs public, parapublic et privé en Afrique, mais aussi et surtout par le canal de l’entrepreneuriat et l’investissement.

A rebours du mouvement des jeunes africains tentés par l’immigration, African DREAM entend exalter le rêve africain et promouvoir le retour des cerveaux.

L’African DREAM, c’est aussi promouvoir la mobilité des compétences et des talents africains au sein de l’espace CEDEAO et sur tout le continent.

OBJECTIFS

L’objectif général de l’African DREAM est d’une part, de prospecter et de faciliter le recrutement des Africains de la diaspora et, d’autre part, d’apporter un appui conseil et une assistance aux promoteurs de projets d’investissement en Afrique afin d’accroître significativement leur contribution au développement du continent.

Plus spécifiquement, il s’agit de :

• offrir aux entreprises basées en Afrique un cadre formel de recrutement de jeunes cadres à fort potentiel à l’international;

• mettre à la disposition de la diaspora africaine toutes les informations relatives aux opportunités d’emploi et

d’investissement en Afrique ;

• susciter chez les cadres évoluant à l’étranger la volonté de retourner dans leurs pays d’origine en vue du transfert de compétences indispensable au développement de ceux-ci ;

• promouvoir et accompagner les projets d’investissement des entrepreneurs africains de la diaspora.

PROGRAMME



Jeudi 23 Mars 2017

• Accueil à l’aéroport international Charles De Gaulle et

installation à l’Hôtel Renaissance-Paris-La Défense

• Déjeuner libre à l’Hôtel Renaissance-Paris-La Défense

-Retrait de badges et de kits participants

• Rencontre d’affaires avec Business France suivi du dîner

de bienvenue

Vendredi 24 Mars 2017

• Conférence inaugurale suivie d’échanges

• Conférence partage d’expériences sur le Capital Humain DRH Afrique - DRH Europe

• Coaching (Motivation des salariés, Gestion des talents,

Leadership ; Recrutements)

• Présentations suivies d’échanges sur les dispositifs existants pour accompagner l’impatriation de la diaspora

(Investment Day)

• Dîner touristique

Samedi 25 Mars 2017

• Conférence suivie d’échanges : L’inversion de la fuite des

cerveaux, quels enjeux pour une Afrique émergente ?

• Entretiens d’embauche - Rencontres de recrutement -Networking

Dimanche 26 Mars 2017

• Networking - Quartier libre

• Participer à African DREAM c’est : Recruter des jeunes cadres de la diaspora à fort potentiel

• Participer à African DREAM c’est : Favoriser et accompagner le retour d’une classe de jeunes cadres africains

compétents et expérimentés

• Participer à African DREAM c’est : Accompagner des projets d’investissement des cadres de la diaspora partout

en Afrique

• Participer à African DREAM c’est : Bâtir en toute confiance l’Afrique de demain

MZK GROUP - INTELLIGENCE / Côte d’Ivoire - Abidjan - Cocody Riviera 3 - Cité COPRACI - Villa N°40

01 BP 10671 ABIDJAN 01

Tél. : (225) 22 01 46 65 / 22 47 54 30 - Fax. : (225) 22 47 54 24

EMPOWER Talents & Careers / France - Paris - 10 Rue de Penthievre 75008

Tél. : 00 33 6 50 31 27 03

www.rhmag.ci / africandream@mzkgroup.info