Cameroun, Bernard Dadié: Winner of Grand Prix des Mécènes :: CAMEROON The laureate of the Grand Prix des Mécènes 2016 has just been revealed in the Cameroonian press. As could be expected, the Ivorian patriarch Bernard Dadié will be officially enthroned on March 9, 3pm, on the occasion of the coming GPLA Awards Ceremony, at the Muna Foundation Theater in Yaoundé (Cameroon).

Le nom du nouveau lauréat du Grand Prix des Mécènes vient d'être dévoilé dans la presse camerounaise. Il s'agit du patriarche ivoirien Bernard Dadié. Le prix lui sera officiellement décerné le 09 mars

prochain, 15h, dans l'enceinte de la Fondation Muna, à Yaoundé au Cameroun, à l'occasion de la très attendue cérémonie de remise des prix des GPAL 2016. Le GPM a pour but de rendre hommage à un auteur

chevronné pour l'ensemble de sa carrière bibliographique.