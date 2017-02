Cameroun, chronique: Savoir parler est un art, savoir ecouter encore plus :: CAMEROON Apprenons à nous écouter. L'incompréhension vient du fait qu'on ne s'écoute pas. Lorsque tu dialogues avec une personne, tu es très à l'aise, tu t'exprimes librement avec aisance, parce que en face de toi ,tu as une personne qui sait t'écouter. Des fois on parle beaucoup sans tenir compte de la personne qui est à notre écoute. C'est très agréable de s'exprimer, ça l'est encore mieux quand on apprend à écouter. Dialoguer c'est un échange.

#T'exprimesLibrement Il ne faut pas monopoliser la parole, monopoliser la parole c'est empêcher ton interlocuteur à donner son point de vue. Or dialoguer est un échange, un échange enrichissant, si on tient compte de l'avis des autres.

Bien que nous ne soyons toujours pas du même avis, la divergence d'opinion est plutôt constructive d'ailleurs on apprend beaucoup quand on sait aussi écouter les autres. Dans un dialogue, il faut toujours privilégier l'ouverture et la compréhension. Ne fermez pas le dialogue , ne soyez pas suceptible, ne dirigé pas les propos des autres contre vous, ne dirigé pas les propos des autres contre eux, laissez à chacun le choix de donner son avis même si cela ne correspond pas à la votre façon de voir les choses.

C'est très important pour le bon déroulement du dialogue. Une conversation doit nous enrichir et non le contraire. On ne parle pas uniquement pour perdre le temps, on ne parle pas uniquement pour meubler le temps.Parler avant tout c'est dépenser beaucoup d'énergie, alors apprenons à parler pour instruire, pour enrichir, pour apaiser, pour guérir, pour construire, pour aller dans le bon sens, pour donner des conseils, pour faire prendre conscience. apprenons à parler avec sagesse.

Oui parler positivement , contrairement à ceux qui passent leur temps à parler pour diviser, pour détruire, pour nuire, pour critiquer, pour juger, pour creer la zizanie, parler pour ne rien dire de constructif. Parler pour ne rien dire de bon.

Savoir parler est un art, savoir écouter l'est encore plus.

La parole à le don de construire tout comme elle a le don de détruire. Utilisez la à bon escient.