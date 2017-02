Cameroun: Projet d’électrification de 166 Localités au Cameroun: Le ministère de l’eau et de l’énergie dénonce et précise :: CAMEROON C’est une affaire qui fait du bruit dans les réseaux sociaux et la presse locale au Cameroun. Un programme de formation de technicien et d’ingénieurs dans le domaine de l’énergie solaire. De fait

#BasileAtanganaKouna “ Afin de développer et de promouvoir les énergies renouvelables en accord avec la politique énergétique du Gouvernement et les engagements internationaux du Cameroun, le Ministère de l’Eau et de l’Energie met en place en marge du projet d’électrification de 166 localités par systèmes solaires photovoltaïques, un programme de formation de techniciens et d’ingénieurs dans Le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque”

Le projet d’électrification de 166 Localités par systèmes solaires photovoltaïques, fruit de la coopération entre la République du Cameroun et la République Populaire de Chine, est un projet pilote qui comporte outre la construction des mini-centrales solaires d’une capacité totale de 11,2 MW, hi construction des réseaux de distribution associes et I ’installation de système de comptage et de facturation de L’énergie pourl’ alimentation en énergieélectrique de 22 000 ménages à travers le territoire national.

Apres un appel à manifestation d’intérêt et une étude des dossiers menée par le ministère de l’eau et de l’énergie. 30 techniciens d’installation, 25 techniciens PV, 20 ingénieurs PV et 25 commerciaux a été retenus au terme de cette étude. Un résultat contesté par des individus aux desseins inavoués qui ont inondés les réseaux sociaux pour “ dénoncer une liste tribaliste”. Au ministère de l’eau et de l’énergie, on précise que contrairement à ces allégations qui ont pour but de saboteur le projet, la sélection des candidats s’est faite suivant les règles de l’art. Sur la liste, 70 % des candidats sont issus des autres régions du Cameroun et ne sont pas des bétis (Ethnie du ministre Basile Atangana Kouna). Bien plus, le projet est piloté par Nelson Asanji Che originaire du nord-ouest. De même, les Camerounais doivent cesser d’associer les noms aux tribus. Et il est Important de noter que le Ministre Dr. Basile Atangana Kouna n’est pas tribaliste. Il y’a qu’a voir ses proches collaborateur :

Secrétaire Générale Mr Manaouda Malachie originaire de l’extrème- Nord

Inspecteur Générale, Mr Bahanack originaire de la Sanaga Maritime

Conseiller technique N°1, Mr Ngouiga originaire du Nord

En annexe la liste des candidats retenus