Nestlé Cameroun encourage le sport à l’école :: CAMEROON Promouvoir une alimentation saine et un mode de vie actif est l’une des priorités du groupe Nestlé. Le programme « Nestlé Healthy Kids » fait partie intégrante des engagements de l’entreprise visant à encourager les enfants à développer un mode de vie sain, leur permettant de devenir des adultes en bonne santé.

#NestléHealthyKids Dans le cadre de ce programme, Nestlé Cameroun a soutenu mercredi 15 février dernier les finales sportives organisées par la Fédération Nationale du Sport Scolaire (FENASSCO) dans l’arrondissement de Douala 1er qui mettait en compétition les écoles primaires de cet arrondissement dans différentes disciplines telles que le football, le handball, l’athlétisme et la lutte traditionnelle.

« Nestlé Healthy Kids » combine enseignements théoriques et pratiques pour aider les enfants à comprendre le rôle de la nutrition, et comment combiner alimentation équilibrée, hygiène et activité physique. Mme Nkwelle, enseignante et bénéficiaire du programme dès ses débuts, le décrit comme salutaire pour les enfants de l’école publique de Bepanda où elle enseigne.

« En 2013 au lancement du programme au Cameroun, j’étais curieuse de voir cette initiative se mettre en place, » nous a-t-elle confié. « Je le trouvais intéressant et innovant, mais j’étais dubitative quant aux résultats que l’on pouvait espérer. Il faut

savoir que notre école comprend une majorité d’enfants issus des familles à faible et moyen niveau de revenus, qui ne se préoccupent pas toujours de la qualité de l’alimentation des enfants, et encore moins de leur inculquer la pratique d’une activité physique régulière. Le défi était donc d’inculquer des valeurs à l’école, et de les transposer à la maison, » a-t-elle déclaré.

Au Cameroun, le statut nutritionnel des populations en général, et des enfants en particulier reste préoccupant. Selon les résultats de l’enquête par grappe à indicateurs multiples de 2014 (MICS5), 31,7% d’enfants souffrent d’un retard de croissance, et le taux d’obésité chez les moins de 5 ans atteint les 6,7%. Le programme « Nestlé Healthy Kids », mis en œuvre en partenariat avec les Ministères de l’Education de Base et de la Santé Publique, entend contribuer à la résolution de ces défis.

« Grâce au programme « Nestlé Healthy Kids », les enfants rentrent à la maison et partagent avec leurs parents les connaissances apprises à l’école. Nous avons aussi organisé des réunions de parents d’élèves avec un nutritionniste pour une mise en application des notions transmises aux enfants », a déclaré Mme Nkwelle. « Nous avons observé un changement chez nos enfants qui sont plus vifs, plus attentifs et remportent même des compétitions sportives depuis l’année dernière. » a-t-elle ajouté.

Lancé en 2013, le programme « Nestlé Healthy Kids » est implémenté dans dix écoles pilotes de cinq régions du pays, du cours élémentaire au cours moyen. Pendant l’année scolaire 2016-

2017, 4800 enfants d’âge scolaire suivent le programme et 115 enseignants ont été formés.

« Nous sommes heureux de voir des établissements du programme atteindre les finales d’arrondissement dans la ville de Douala. Ceci démontre que la promotion de l’activité physique porte ses fruits. Nous croyons vraiment qu’un mode de vie actif permet de développer des générations futures en bonne santé », a déclaré M. Ndjale, Inspecteur d’arrondissement de Douala 1er pour le Ministère de l’Education de Base.

« Chez Nestlé, nous sommes convaincus que le succès à long terme d’une entreprise dépend de sa capacité à également créer de la valeur en faveur des populations locales », a déclaré Hervé Barrère, Administrateur Général de Nestlé Cameroun. « Nous croyons que Nestlé ne peut pas prospérer sans une population saine. Contribuer à améliorer l’état nutritionnel des populations passe aussi par l’éducation nutritionnelle, et nous en faisons une priorité. Le programme « Nestlé Healthy Kids » fait partie de notre réponse face aux problèmes de malnutrition qu’affrontent les populations au quotidien », a-t-il ajouté.

A la fin 2015, le programme était mis en œuvre dans 84 pays autour du monde, y compris au Cameroun, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Sénégal. Le programme, implémenté avec des partenaires locaux, est adapté aux besoins sanitaires et nutritionnels de chaque pays.