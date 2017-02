Cameroun, Culture : Fortunata Audrey Bieme élue Miss Biopharma 2017 sur fond d’incident grave entre Claudy Siarr et l’huissier de justice :: CAMEROON 20 ans, l’étudiante de Lettres Modernes Françaises (LMF) de l’université de Yaoundé I, a pour 1ère et 2ème dauphines, Sosso Ndoumbé de Douala, et Gerard Hendrick Nana de Buea. C’était ce jour au palais des sports de Yaoundé.

#ClaudySiarr Débutée hier 18 février à 19 heures, le résultat de Miss Biopharma n’a connu son épilogue qu’à une heure du matin de ce dimanche. Sur les 12 candidates en lice, les unes aussi belles que les autres, le verdict final est tombé après la mise à l’écart de sept belles. C’est ainsi que sur une short list de cinq, Fortuna Audey Bieme, 20 ans, région du Centre, a devancé Sosso Ndoumbé et Gerard Hendrick.

L’étudiante de LMF qui rafle ainsi un chèque d’un million FCFA, un autre de deux millions pour ses droits d’images, additionnés à la voiture de marque Suzuki offerte par le concessionnaire Cami Toyota, s’en tire au moins avec quatre millions FCFA, en considérant de multiples autres gratifications offertes par les partenaires de l’évènement qui est sans doute le plus grand du genre en Afrique centrale. Tout compte fait, il serait fastidieux d’énumérer ici les avantages de Fortuna Audrey Bieme qui bénéficie aussi d’un voyage touristique offert par Air Ivoire, deux millions en téléphones offerts par Huawei, une assurance automobile et santé de deux ans offerte par Axa Assurances, ainsi qu’une plateforme digitale (Youth Jump) en encadrement de projets offerte par Vodafone Cameroun.

Le suspens aura duré jusqu’au bout. Un suspens corsé par un terrible incident entre le présentateur français de Rfi, Claudy Siarr, et l’huissier de justice stagiaire appelé à remettre l’enveloppe des résultats de la short list au présentateur vedette. Monté sur le plateau, l’homme de Droit qui représente Me Yola Mballa Denise la propriétaire de l’étude où il est stagiaire, refuse de remettre les résultats à Claudy Siarr. Le présentateur antillais insiste, insiste et insiste encore. Rien n’y fait. Privilégiant la notoriété du présentateur, les organisateurs de Miss Biopharma en veulent sérieusement à Me Bouna Louis Séverin l’huissier de justice stagiaire. « Je suis l’œil de la justice. Souffrez M. Claudy Siarr que ça soit moi qui lise les résultats. C’est plus sûr quand c’est moi qui les lis », argue-t-il, quoique subissant les foudres du public.

Grosse frayeur dans la salle. L’événement, est retransmis en direct sur six chaînes de télévision : Vox Africa, Crtv, Canal 2, Vision 4, Equinoxe et Stv. Claudy quitte alors le plateau et demande à Me Bouna Séverin de présenter toute la cérémonie à sa place. A la loge d’honneur, des membres du gouvernement n’en croient pas leurs oreilles. Il est alors demandé à Claudy Siarr, de regagner le podium, et de laisser l’huissier de justice lire les résultats.

Pour cette étape ultime, cinq monuments de beauté en lice : Sosso Ndoumbé, Elodie Dorothée Ebogo Fouda, Fortunata Audrey Biemé et Gerard Hendrick Nana. Au final, c’est Fortuna Audrey Biemé qui succédant à Jessy Keyliane Tnanga, devient la nouvelle reine de beauté Biopharma.