   Cameroun,COMMUNICATION PUBLIQUE 2017 : PROPOS LIMINAIRE DE MONSIEUR LE DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BAFOUSSAM, le vendredi 17 février 2017 :: CAMEROON

COMMUNICATION PUBLIQUE 2017 : PROPOS LIMINAIRE DE MONSIEUR LE DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BAFOUSSAM, le vendredi 17 février 2017

#CommunautéUrbaine * Chers collaborateurs ;

* Mesdames et Messieurs les journalistes, orfèvres des micros, spécialistes des caméras ;

* Mesdames et Messieurs les représentants des associations des commerçants ;

* Chers amis membres de l’Association des Transporteurs Urbains par Moto ;

* Mesdames et Messieurs les invités spéciaux ;

* Filles et Garçons de la ville de Bafoussam ;

En ce début d’année 2017, et comme vous le constatez, nous sommes restés fidèles à notre tradition communicationnelle en décidant de vous convier à cet autre moment de partage d’informations et d’échanges de vues sur les principaux sujets qui ont meublés l’actualité de notre municipalité pendant l’année écoulée. Je voudrais cependant formuler à l’endroit de vous tous mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité pour cette année de grâces 2017. Recevez à la même occasion mes chaleureux souhaits de bienvenue à cette rencontre citoyenne qui, nous l’espérons va nous édifier sur les options antérieures de la Communauté Urbaine de Bafoussam autant que sur son cahier de charge de l’année en cours. Et je voudrais d’entrée de jeu vous dire combien je suis particulièrement fier et comblé de prendre la parole devant vous cet après-midi pour regarder dans le rétroviseur la bienheureuse année 2016. C’est qu’en 2016 et mieux que les autres années, notre chère et belle ville a continué de bénéficier du grand amour du Chef de l’Etat et de la constante sollicitude de son gouvernement. Et les retombées de ce regard solidaire n’ont pas été des moindres. Je cite entre autres, la réouverture de l’aéroport de Bafoussam-Bamougoum, l’ouverture d’un centre d’endoscopies digestives à l’Hôpital Régional, l’inauguration du stade omnisport de Bafoussam, devenu stade 3-0 ; un panier de bienfaits dans lequel je voudrais également mettre la visite des braves dames membres du CERAC, la grandiose cérémonie de l’Excellence organisée par notre Grand Conseiller, Secrétaire Général adjoint des Services du Premier Ministre, j’ai nommé le Professeur Pascal NGUIHE KANTE. En 2016 également, c’est à Bafoussam que le Ministre Jean Claude MBWENTCHOU est venu lancer l’opération ’’I’am a city changer’’, une initiative salutaire qui a été valablement matérialisé au cours du tout premier salon régional du bâtiment et de l’immobilier que Bafoussam a également accueilli. Mais il faut dire que toutes ces grandes réalisations que l’Etat a conduites dans notre ville en 2016 n’ont pas endormi la Communauté Urbaine de Bafoussam. Nous sommes restés debout et éveillé, œuvrant inlassablement à l’amélioration du cadre et des conditions de vie de nos populations. Evidemment, il serait fastidieux, le temps d’une rencontre comme celle-ci de vous présenter au détail près le bilan de toute une année de travail. Aussi avons-nous résolu dans ce mot introductif de nous limiter aux réalisations et actions les plus saillantes de l’année 2016, et notamment :

* Nos rapports avec la tutelle et le Grand Conseil ;

* La question du personnel ;

* Nos actions dans les marchés communaux ;

* La lutte contre le désordre urbain et les constructions anarchiques ;

* La question de l’Hygiène et salubrité publiques ;

* Le projet C2D et enfin

* Notre action en faveur des couches sociales défavorisées.

Je voudrais indiquer que dans la seconde moitié de ce propos liminaire, nous vous ferons l’économie de notre plan de campagne de l’exercice 2017 avant de partager avec vous quelques-unes des nombreuses difficultés auxquelles notre action se heurte au quotidien. Avec votre permission donc, rentrons de plein pied dans notre bilan de l’année 2016.

Conformément au schéma annoncé plus haut, évoquons tout d’abord nos rapports avec la tutelle et le Grand Conseil

Ière PARTIE : RAPPORTS AVEC LA TUTELLE ET LE GRAND CONSEIL

Pendant l’année 2016, aussi bien avec Monsieur le Préfet qu’avec l’ensemble de nos Grands Conseillers, nous avons entretenu de très bonnes relations de travail empruntes de convivialité et de respect mutuel. C’est dans cet environnement que nous avons régulièrement tenu deux importantes sessions du Grand Conseil, l’une consacrée au vote du compte administratif de l’exercice précédent et l’autre au vote du budget de cette année 2017. Nous voulons d’ailleurs saisir cette occasion pour remercier très sincèrement nos Grands Conseillers qui dans leur très large majorité ont travaillé pendant l’année 2016 avec dévouement et abnégation. De grandes qualités humaines que nous souhaitons vivement pour notre personnel.

IIe PARTIE : LA QUESTION DU PERSONNEL COMMUNAL

Motivé par la panoplie de mesures incitatives que nous mettons en œuvre chaque année, le personnel communal malgré la petite poignée de brebis galeuses récalcitrante, fait de mieux en mieux montre de ponctualité, de régularité et d’assiduité au travail. C’est avec le concours de ce personnel qu’en 2016 nous avons rempli une bonne partie de nos missions régaliennes : le reprofilage et le rechargement de certaines routes secondaires, la construction des dalots, le curage des caniveaux, la lutte contre le désordre urbain, et le traitement des nids de poules entre autres. Et à propos justement de la voirie urbaine ou mieux des routes. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour observer que dans notre ville il y a une opinion orientée à fortes sommes d’argent par nos détrateurs, qui se comporte comme si le mauvais état des routes faisait les affaires du Délégué du Gouvernement. Certains sont même prêts à parier que le Délégué du Gouvernement fait tout pour que les routes ne soient jamais bonnes à Bafoussam. A ceux-là et pour notre gouverne, je voudrais dire que le problème de nos routes préoccupe au plus haut degré la Communauté Urbaine de Bafoussam. Il y a seulement qu’en la matière, la volonté seule ne suffit pas. Il faut mobiliser d’importantes ressources financières, de l’argent que la Communauté Urbaine de Bafoussam n’a pas. Savez-vous par exemple que pour bitumer un kilomètre de route selon les règles de l’art. Il faut débourser entre 600 et 800 millions de francs CFA. Et puis, il faut aussi reconnaître que le problème de route dans notre pays est global. Dans toutes les villes du Cameroun et sur toutes les routes il y a les trous et il y a la poussière. Pour l’instant, la pluie est venue bénir l’arrivée des chefs de communautés, même si notre ennemi N°1 qui ouvre tous les jours son émission et la ferme par le dénigrement de la Communauté Urbaine déclarait dans son émission que la coupe n’est pas arrivée à Bafoussam à cause de la poussière et pourtant il ya la poussière partout au Cameroun et même dans son village où on trouve la poussière la plus tintée et la plus collante. Nous profitons de cette tribune pour annoncer solennellement l’accueil des Lions Indomptables et de la Coupe à Bafoussam le mardi 21 février prochain à 11 heures à la place des fêtes et tous les habitants de la ville arc-en-ciel de Bafoussam sont attendus en tenue d’apparat. Vous comprenez que le problème de routes et de poussière n’est pas propre à Bafoussam, c’est un problème global pour lequel le Chef de l’Etat a préconisé une solution globale. Sachons aussi que dans les villes de plus de 200 mille habitants comme la nôtre, les routes nationales qui traversent la ville sont entretenues par le Ministère des Travaux

publics qui dispose de toute une Direction des traversées Urbaines créé à cet effet et la voirie Urbaine est entretenue par le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain. Ces deux Ministères font ce qu’ils peuvent avec les moyens dont ils disposent. Souvenons-nous en tout temps que le Gouvernement de la République ne nous a jamais oublié. Avec le C2D et la CAN, nous croyons fermement que dans un proche avenir le problème des routes à Bafoussam ne sera plus qu’un lointain souvenir. Mais en attendant, nous avons en 2016 poursuivi avec succès la modernisation des marchés communaux.

IIIe PARTIE : NOS ACTIONS AU PROFIT DES MARCHES COMMUNAUX

Je vous l’ai déjà dit en d’autres circonstances, la Communauté Urbaine tire plus de 70% de ses revenus des frais de location des boutiques et autres tickets de place que les commerçants payent dans les marchés placés sous sa tutelle. Vous comprenez tout de suite que le cadre et les conditions dans lesquels les commerçants exercent leurs activités nous intéressent au premier plan. C’est ainsi que pendant l’année 2016, nous avons construit au marché Casablanca et en partenariat avec les opérateurs du secteur, un joli hangar spacieux, moderne et sécurisé pour abriter les vendeurs de vêtements de seconde main. Nous y avons également effectué une visite de travail pour dire notre solidarité aux acteurs de la filière volaille qui comme vous le savez étaient contraints au chômage du fait de la fameuse grippe aviaire. Nous leur réitérons ici la promesse que nous leur avons faite ce jour-là de financer la modernisation de leurs hangars que nous reconstruirons en matériaux plus adaptés dès la fin officielle de l’épizootie afin de les mettre à l’abri de toute crise future.

Quant au marché B, nous y sommes allés deux fois en 2016. Une fois pour accompagner Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Cameroun et la seconde fois dans le cadre des concertations permanentes. Nous avons mis à profit cette dernière visite pour les sensibiliser sur les questions d’hygiène et de salubrité publique, leur présenter le prix d’honneur obtenu par la ville dans le domaine et surtout les rassurer de ce que l’Etat va tenir sa promesse de reconstruire la partie incendiée en 2013. Le C2D est d’ailleurs très intéressé par le projet.

Au marché C encore appelé marché TAKA, nous sommes allés en 2016 pour jauger le niveau d’avancement des travaux de construction de plusieurs centaines de boutiques, travaux que nous y avons entrepris pour moderniser ce marché qui comme vous le savez n’était plus de cette époque.

Tout naturellement, le marché central a fait l’objet de beaucoup d’attention de notre part en 2016. Nous y avons effectué plusieurs visites, aussi bien pour des séances d’information, d’éducation et de sensibilisation que pour des cérémonies de pose de première pierre. La dernière en date est celle que nous avons organisée en vue de la construction de l’imposant immeuble R+1 actuellement en cours à l’entrée de la rue mondiale et qui à terme va produire plusieurs centaines de boutiques.

Nous voulons du haut de cette tribune féliciter et encourager tous les commerçants du marché central qui en 2016 se sont hissés pour la quatrième année consécutive au peloton de tête des marchés les mieux organisés de la région de l’Ouest. Et pour sortir définitivement de la question des marchés en général, je voudrais observer que le comportement des commerçants de notre ville vis –à-vis de la Communauté urbaine est relativement satisfaisant. Il y a d’un côté la très grande majorité qui obéit spontanément, qui adhère sans réserve aux directives de la Communauté et qui paye le loyer et les impôts. Mais il y a les autres, certes une petite poignée, mais dont la dangerosité n’est pas à négliger. Ceux-là sont à la merci d’une clique de politiciens en perte de vitesse qui les manipulent au gré de leurs intérêts. Ces commerçants contestent tout, ne veulent rien payer et ne veulent rien comprendre. Ils sont à l’origine de l’incivisme, de la désobéissance et des multiples grèves des commerçants, notamment au marché central. Mais nous ne baisserons pas la garde, nous allons poursuivre la lutte, comme nous l’avons fait en 2016 contre le désordre urbain et les constructions anarchiques.

IVe PARTIE : LA LUTTE CONTRE LE DESORDRE URBAIN ET LES CONSTRUCTIONS ANARCHIQUES

Nous tous dans cette salle connaissons bien les auteurs du désordre urbain dans notre ville. Les commerçants qui installent leurs commerces sur la chaussée ou sur les voies d’accès, quand ils ne les construisent pas sur les bouches d’incendies. Ce sont aussi ces moto-taximen délinquants qui ont obstrués les entrées de tous les lieux publics : marchés, hôpitaux, églises, pharmacies et de nombreux carrefours. Ils sont particulièrement belliqueux et prompts à insulter copieusement quiconque tente de les amener à la raison. Sur la route, les notions élémentaires du code rousseau leur échappent, les feux tricolores n’ont aucune signification. Il y a aussi ces taximen qui n’embarquent et ne débarquent leurs passagers que sous les panneaux d’interdiction d’arrêt et se hâtent à faire grève lorsque nos agents les interpellent. C’est vrai qu’après investigations, nous avons appris que tout le désordre qui a cours actuellement parmi les taximen est alimenté par un délinquant qui a pourtant travaillé à nos côtés plusieurs années durant dans la lutte contre le désordre urbain avant d’être débauché par la Commune d’arrondissement de Bafoussam Ier. Un pur et simple délinquant qui n’est ni chauffeur de taxi ni propriétaire. C’est un pion que nos détracteurs essayent vainement d’utiliser pour nous fragiliser. Le désordre urbain à Bafoussam est aussi orchestré par les pisse-partout, par ces citadins d’un autre genre qui tiennent à salir la route pour qu’Hysacam balaye ; ce sont les mêmes qui insultent et agressent les agents d’Hysacam partout en ville, qui pratiquent éhontement l’élevage et l’agriculture en pleine ville. Rassurez-vous cependant qu’en 2016, nous n’avons pas baissé la garde, la lutte a continué et nous allons la poursuivre contre vents et marrées.

En ce qui concerne la lutte contre les constructions anarchiques, nos services techniques sont restés très présents sur le terrain en 2016. Ils font face au quotidien aux menaces de toutes sortes. Ils sont insultés, séquestrés et même bastonnés par des gens qui refusent obstinément de se conformer à la réglementation. Je sais que pendant que nous parlons des constructions anarchiques. Il nous sera très difficile d’éluder le fameux conflit qui nous a opposé à la Commune de Bafoussam Ier courant 2016 au sujet de la place des fêtes officielle de la ville de Bafoussam. Au cours de la conférence de presse que nous avons donnée sur cette affaire, nous vous avons dit ce jour-là tout ce qu’il y avait à dire, nous n’avons rien à ajouter ni à enlever. Vous savez la vérité est têtue. Vous avez beau la contourner ou la torpiller, elle est là, implacable. Vous le savez mieux que moi, ceux que vous connaissez ont frappé à toutes les portes, même à l’Assemblée Nationale, en pleine séance de vote du budget de l’Etat, où tout le monde a été surpris de ce qu’ils viennent poser un problème d’occupation illégale d’une tribune officielle pourtant c’est le MINDCAF qui s’occupe des problèmes domaniaux même s’il n’est pas superflu de préciser qu’ils sont des squatter : occupant sans droit ni titre, ils ont même écrit au Président de la République, et la vérité est restée la même ; c’est que la Communauté Urbaine est dans son droit et elle va continuer à se défendre partout où le besoin sera exprimé comme l’avait fait nos prédécesseurs. Il ne semble pas superflu de marquer un autre arrêt pour m’interroger très sérieusement sur les intentions réelles de monsieur le maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam Ier au regard de la multitude et de la grande récurrence des attaques qu’il nous fait depuis qu’il est maire. Souvenez-vous qu’en 2013 alors qu’il prenait part pour la première fois au conseil municipal communautaire, il avait invité tous nos grands conseillers au boycott des travaux, il avait même demandé de fermer les portes et avait conditionné la tenu du conseil au règlement total de la dotation spéciale de fonctionnement que la Communauté Urbaine paye tous les trimestres aux 3 Communes d’Arrondissement. Et c’était à un moment où les caisses de la communauté étaient totalement vides. Toutes nos explications et toutes nos négociations se sont avérées vaines. L’objectif visé était la paralysie de la Communauté Urbaine du fait de la non tenue de cette session du conseil. Heureusement, nous avons très rapidement trouvé un dénouement à cette crise. Vous vous souvenez aussi qu’il avait créé un désordre fou dans la lutte contre le désordre urbain en traçant à tout vent des parkings payants et en menant sa part d’opération de pose des sabots sur des routes

que c’est pourtant nous qui balayons et éclairons. Malheureusement pour lui cela n’a duré que le temps d’une rose.

Autre lieu autre fait, c’est ici derrière au complexe multisports logé dans la Communauté Urbaine de Bafoussam. Il ya deux ans nous avons comme c’est souvent le cas attribué l’espace à un opérateur pour qu’il organise une foire exposition. Et le jour même de l’ouverture officielle, monsieur le Maire est descendu sur les lieux entouré d’un bataillon de gendarmes, du délégué des Sports et de l’Education Physique pour demander à notre partenaire de libérer manu militari les lieux. Il avait sur ces entrefaits apposé des scellés sur les entrées principales en expliquant à qui voulait l’entendre que c’est désormais la Commune d’Arrondissement qui gère le complexe multisports. Nous lui avons répondu énergiquement et lui avons fait lire la loi. Pendant ce temps les illustres membres de sa suite payaient de leurs postes et des affectations disciplinaires. Nous croyions alors que Monsieur le Maire allait mettre un peu d’eau dans son vin. Hélas à notre grande surprise il a déporté sa rancœur à l’abattoir municipal où il a décrété sa paternité sur les lieux au nom de ce que la loi lui avait attribué la perception de la taxe d’abattage. Et là c’est sous très grand renfort médiatique qu’il avait mené l’opération. Une fois encore, nous avons lu la loi et monsieur le maire a du abdiquer. Quelque temps après, c’est sur le marché central que le Maire a mis le cap. Au nom d’un texte du Premier Ministre biaisé à dessein, le maire et ses complices disait aux commerçants de ne plus rien payer à la communauté. Que le Premier Ministre venait de retirer la gestion des marchés à la communauté au profit de la commune d’arrondissement et que qui paye encore à la communauté payera deux fois. Cela nous cause un manque à gagner encore aujourd’hui puisque ce comportement a créé entre les commerçants et nous un climat de méfiance et de suspicion. Une fois de plus et sans doute de trop, on a fait lire la loi à monsieur le maire. Une forte équipe conduite par des émissaires du Premier Ministre du MINCOMMERCE et du MINADT nous a réuni à la Préfecture et a étalé au grand jour l’ignorance des textes et les manœuvres illicites qui avaient cour ça et là. La dernière attaque en date est celle que vous connaissez tous. Un matin, nous surprenons un entrepreneur délinquant entrain d’implanter un immeuble dans la tribune de la seule place des Fêtes publiques de la ville. Il n’a ni autorisation, ni permis de construire. La plaque de chantier n’existe pas. Le prétendu propriétaire du site n’a pas de certificat de propriété, encore moins un plan de masse. Nous demandons d’arrêter le chantier pour venir nous dire de quoi il est question, personne ne se présente. Monsieur le Gouverneur et nous, lui avons par la suite notifié par exploit d’huissier sans obtenir de réponse. Et nous avons conformément aux prérogatives que nous confère la loi décidée d’aider l’entrepreneur voyou à arrêter définitivement son chantier. Après cela, monsieur le maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam Ier a organisé une communication publique contenue dans un document de 9 pages et dans chaque page, le nom de NZETE est cité au moins 6 fois, pourtant nus n’avons jamais cité le nom de personne. Ce document, nous vous le mettons à portée.

Au regard de tout ce qui précède, vous êtes d’accord avec moi que sans aucun doute le maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam Ier est déterminé à nous faire la guerre. Alors pourquoi cette haine xénophobe. Dans tous les cas, nous avons à chaque fois gagné et nous croyons fermement que nous allons continuer de gagner comme nous l’avons fait en 2016 dans le domaine de l’hygiène et de la salubrité publique.

Ve PARTIE : LA LUTTE CONTRE L’INSALUBRITE ET LE PRIX D’HONNEUR 2016

En janvier 2016, la ville de Bafoussam rempilait pour la cinquième année consécutive au peloton de tête des villes les plus belles et propres de la Région de l’Ouest. Un quintuple sacre qui nous avait valu l’attribution du ‘’Balai d’or’’ par le jury régional présidé par Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest. Cette haute et illustre distinction, en consacrant notre suprématie dans le domaine nous plaçait aussi hors de la compétition, sans doute pour que les

autres villes n’aient pas le sentiment que chaque année elles viennent applaudir la victoire de Bafoussam. Et pendant qu’on attendait de nous voir céder à la démotivation, puisque ne devant plus compétir, nous avons au contraire fait montre de plus d’engagement et de détermination à faire de Bafoussam une ville belle, propre et éclatante. Nous avons mis les petits plats dans les grands et avons si bien balayé que le jury, épris de justice et d’équité n’a pu rester indifférent. C’est ainsi que nous avons tous été très agréablement surpris le 23 janvier dernier dans la salle polyvalente des services de Monsieur le Gouverneur, lorsque pendant la publication des résultats, nous nous sommes vu décerner une sixième couronne. Le prix d’honneur pour ne pas le citer à nous attribué pour récompenser notre endurance et notre détermination à rester au sommet. Nous voulons trouver en ce mot introductif l’occasion de dire notre déférente gratitude à Monsieur le Gouverneur pour sa grande disponibilité et tous les autres sacrifices qu’il consent afin que ledit concours garde toute son émulation, sa popularité et son attrait. Et pour sortir de l’auberge, qu’il me plaise de vous rappeler que pour le compte de cette année, nous avons déjà officiellement lancé la campagne d’hygiène. Nous rêvons d’un septième sacre. Et notre rêve est aussi grand que celui que nous nourrissons pour le C2D.

VIe PARTIE : LE PROJET C2D

Pendant l’année 2016, le projet C2D pour notre ville a connu des avancées appréciables. Le bâtiment devant abriter la Cellule Locale de Suivi a été entièrement achevé. C’est un bel immeuble R+2 qui se dresse fièrement à gauche de celui-ci. Il faut dire pour des besoins d’homogénéité et d’esthétique, la Communauté Urbaine de Bafoussam a résolu de financer le deuxième niveau dudit immeuble. A ce jour, le matériel de bureau a été entièrement livré, le personnel est en place et travaille sereinement. Les véhicules et les motos de service sont là. Les études pour plusieurs projets sont bouclées, pour plusieurs autres travaux, les marchés ont déjà été attribués. C’est dire que le train du C2D est déjà sur les rails. Et ce sont à terme près de 47 milliards de francs CFA qui seront investis dans notre ville. En 2016, nous avons eu le privilège de recevoir ici à Bafoussam Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Cameroun qui était venu toucher du doigt les différents projets financés par son pays. Nous avons saisi cette aubaine pour lui dire le ras-le –bol de nos populations qui trouvent que le C2D se fait un peu trop attendre à Bafoussam. Nous savons tous que c’est depuis 2009 que son Excellence le Président de la République a dépêché une délégation pour m’annoncer que nous sommes bénéficiaire du programme C2D pour nous accompagner dans l’atteinte des objectifs qui nous sont assignés par le gouvernement ; rendu en 2017, cela fait huit ans d’attente et d’anxiété, soit deux mandants présidentiels aux Etats-Unis. Nous croyons cependant qu’avec la visite de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur à laquelle je faisais allusion plus haut, les choses vont recevoir un coup d’accélérateur. Et cela nous mettra la joie dans les cœurs, comme nous le faisons chaque année avec les personnes vulnérables de notre ville.

VIIe PARTIE : NOTRE ACTION EN FAVEUR DES COUCHES SOCIALES DEFAVORISEES

Comme c’est le cas tous les ans depuis notre nomination à la tête de cette Communauté, en 2016, nous avons à nouveau traduit dans les faits notre solidarité envers les personnes socialement vulnérables de notre ville. Et la fête a pertinemment eu lieu le 24 décembre 2016. Tôt le matin, nous sommes allés à la rencontre des pensionnaires de la Léproserie de Baleng à qui nous avons à notre manière redonné du sourire. Vers 10 h, nous sommes revenus sur l’esplanade de l’Hôtel de ville pour la grande cérémonie avec les autres bénéficiaires : les veuves, les orphelins, les sourds et malentendants, les aveugles et les malvoyants, de nombreuses personnes vivant avec un handicap physique ou à mobilité réduite. Au total, nous avons touché plus de 3000 âmes à qui nous avons remis avec amour des denrées alimentaires et quelques frais de taxi. C’est vrai qu’une certaine presse fasciste à souhait et vachement engraissée par des groupuscules essentiellement négativistes a désespérément tenté de ternir l’image de cette action de solidarité en prétextant

que les denrées alimentaires que nous distribuons sont dérisoires. Seulement, les bénéficiaires eux-mêmes ont été les premiers à rappeler à ce comédien de journaliste qu’en pareille circonstance, ce n’est pas la quantité qui compte, mais le cœur avec lequel on donne. Nous voulons ici remercier très sincèrement Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest qui chaque année consent d’énormes sacrifices pour rehausser de sa présence effective et affective l’éclat et la solennité de cette fête de noël et de nouvel an avec les personnes vulnérables.

Permettez qu’au bas de toutes ces réalisations, je mentionne et à grand trait les bonnes performances de notre service d’Etat-civil pour le compte de l’année 2016, nous avons délivré au total 1130 actes de naissances et célébré pas moins de 239 mariages. C’est un chiffre record jamais réalisé ni par nos prédécesseurs ni par aucun centre d’état-civil de la place. Il faut en outre relever que nos multiples sollicitations municipales ne nous ont point éloigné de nos responsabilités politiques. En 2016, la hiérarchie du RDPC, notre grand parti national m’a renouvelé sa haute confiance en me désignant comme Premier vice-président de la commission régionale permanente du Comité Central pour l’ouest avant de me placer à la tête de l’importante délégation départementale chargée de superviser les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du parti dans le vaste et grand département du Noun. Une mission délicate et exaltante que nous avons accomplie avec maîtrise et succès puisque nous avons à terme réussi à doter les 9 sections OJ,OF et RDPC du Noun de jeunes, de femmes et d’hommes dynamiques et loyaux qui à coup sûr vont maintenir allumée la flamme du RDPC dans cette partie du territoire. Nous leur avons inculqué le strict respect des textes de base et règlements du parti à savoir : chaque mouvement ou association créée pour soutenir le RDPC doit obligatoirement se mettre à la disposition de l’organe dans lequel elle évolue parce qu’il n’est pas question de perdre une élection et aller créer une association pour combattre celui qui a gagné car dans le RDPC, c’est le parti qui gagne et non un individu.

Honorables invités, mesdames et messieurs les journalistes.

Comme vous pouvez le constater, l’année 2016 n’a pas été de tout repos à la Communauté Urbaine de Bafoussam. Nous avons avec courage et engagement donné le meilleur de nous-mêmes pour offrir à toutes nos populations un cadre idéal pour une vie meilleure. Et nous n’allons point dormir sur nos lauriers. Pour cette année 2017, notre feuille de route a déjà reçu l’onction du Grand Conseil et de la tutelle.

VIIIe PARTIE : NOTRE PLAN DE CAMPAGNE 2017

Comme je vous le disais plus haut, l’année 2017 s’annonce riche de réalisations à la Communauté Urbaine de Bafoussam. Nous voulons ici vous présenter de façon très succincte quelques-uns des nombreux projets que nous nourrissons pour cette année. Nous pensons notamment à :

* L’achèvement du pont de Famla entre le quartier Famla et le stade municipal pour un montant de 89 526 371 Fcfa;

* La construction d’un autre pont entre les quartiers Tyo et Lafé I dans l’Arrondissement de Bafoussam 2e pour un montant de 52 000 000 de Fcfa ;

* L’achèvement du projet de construction des boutiques et hangars au marché C, coût du projet 97 711 685 Fcfa ;

* La construction des boutiques et d’un restaurant au rond point de l’Hôpital Régional de Bafoussam pour un montant de 44 713 983 Fcfa ;

* L’achèvement du chantier de construction d’un mini centre commercial au lieu dit Dubaï center. Un projet financé par le FEICOM pour près de 400 000 000 Fcfa ;

* La construction du monument du cinquantenaire des jeunes ;

* L’aménagement de l’esplanade de l’Hôtel de ville en enduit superficielle bicouche pour 89 000 000 de Fcfa ;

* L’acquisition d’un camion benne pour 68 000 000 Fcfa ;

* L’acquisition enfin d’une niveleuse pour environ 150 000 000 de Fcfa .

Et comme nous l’avons dit précédemment, cette liste de nos projets pour 2017 est loin d’être exhaustive. Vous voudrez à présent que pour les dernières lignes de ce propos liminaire, je partage avec vous notre conclusion sous fond d’observations et de souhaits.

IXe PARTIE : CONCLUSION : OBSERVATIONS ET SOUHAITS

Les huit années que nous avons passées à la tête de cette municipalité nous ont donné de faire un certain nombre de constats qui procèdent des attitudes et comportements de nos populations. Ainsi à Bafoussam, il y en a qui croient dur comme fer que le Délégué du Gouvernement peut et doit tout faire, d’autres pensent que le Délégué du Gouvernement est là pour remplacer le Délégué Régional des Travaux Publics, le Délégué Régional de l’Habitat et du Développement Urbain et tous les maires du département. Le caniveau qui se bouche à l’entrée du quartier et même le petit trou qui se creuse devant notre maison attendra jusqu’à ce que le Délégué du Gouvernement vienne. Le bac à ordures qui vient de se renverser et le petit caillou qui traîne sur la chaussée attendent toujours le Délégué du Gouvernement. Les actions citoyennes de participation libre et désintéressée au bien être général sont totalement absentes de nos habitudes. Les journées citoyennes de propreté institué tous les jeudis ne sont plus observées. Et dans le contexte actuel de décentralisation et de développement participatif, il faut vivement souhaiter que cela change. Dans le même ordre d’idées, il y en a parmi nous qui pensent que le Délégué du Gouvernement a dans son bureau une caisse pleine d’argent en attente d’un éventuel utilisateur ou que la Communauté Urbaine se gère comme un bar où le Délégué peut à tout moment tendre la main au gérant pour prendre la recette et en faire ce qu’il veut. Sur ces entrefaits, le Délégué est sollicité jour et nuit et de partout et on exige de lui qu’il réagisse instantanément. En plus, chacun veut construire sans permis de bâtir, quand le Délégué du Gouvernement intervient, il devient son ennemi. Quand le Délégué du Gouvernement demande à un opérateur économique de bien aligner son immeuble, il devient son ennemi. Chacun veut qu’on recrute son enfant ou sa femme et quand on lui dit qu’il n’ya plus de place, on devient un ennemi à abattre. A Bafoussam, chaque habitant est le protégé de tel ou tel haute personnalité de la République pour contester toutes les décisions de la Communauté Urbaine. Il est important de préciser que le Délégué du Gouvernement ne met pas la main sur l’argent de la Communauté. L’argent de la Communauté est géré par des fonctionnaires nommés par monsieur le Ministre des Finances. Nous devons absolument comprendre cela et changer cette façon de voir, de même que nous devons urgemment encourager la refondation des mentalités d’une bonne frange de nos populations dans la perspective des grands rendez-vous qui nous attendent. Vous n’êtes pas sans savoir que les deux années à venir sont cruciales pour notre ville. A la faveur du démarrage effectif des travaux du C2D, nous allons accueillir une foule nombreuse de manœuvres, de techniciens, d’ingénieurs et de chefs d’entreprises. Il en sera de même pour les travaux qui seront réalisés dans notre ville en prélude à la CAN 2019. Et pendant ce grand rendez-vous sportif, Bafoussam sera sous les feux des projecteurs, supporters, joueurs, encadreurs, officiels et de nombreux touristes partageront notre quotidien. Nous devons dès à présent tenir le plus grand compte de cette nouvelle donne et œuvrer constamment pour qu’à Bafoussam on soit de plus en plus courtois, polis, tolérant, ouverts, solidaires, propres et surtout soucieux du bien être général.

C’est sur cette exhortation que je voudrais vous remercier de votre très aimable attention tout en vous disant mon entière disponibilité à répondre à toutes vos questions.

J’en ai terminé.

NZETE Emmanuel