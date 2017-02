Tic : Le Cameroun toujours mal classé :: CAMEROON Le pays gagnerait à intégrer dans tous les secteurs sociaux le numérique afin de tirer pleinement avantages de ses retombées.

#LeNumérique Le numérique est sans doute le pétrole du 21e siècle. Le Cameroun fait partie des 20 nations qui ont le moins intégré les Technologie de l’information et de la communication (Tic) dans son développement économique et social. C’est ce qui ressort du 5ième Apero thématique organisé par l’Agence de promotion des investissements au 6e salon Promote sous le thème : « Economie numérique : Enjeux et opportunités stratégie de développement de l’économie numérique au Cameroun. »

En effet, dans son exposé de circonstance, Wilfried Fru, le conseiller technique du ministère des Postes et télécommunications, a tenu à recadrer le sujet autour des Tic : « Tous les pays qui veulent se développer mise sur les Tic. Le plan n’est pas de consommer les Tic mais de tirer ce qui peut aider notre économie à tirer profit ».

La place qu’occupent les technologies de l’information et de la communication dans nos sociétés contemporaines est jugé remarquable. Tout est devenu électronique. L’économie, depuis quelques années, s’est déportée sur le numérique avec un apport substantiel dans le Produit intérieur brut (Pib). Le numérique aura contribué à 5% du Pib. Le numérique concourt à la dématérialisation de la gestion qui pourrait réduire le coût de fonctionnement de l’administration, du contact physique et surtout le faux et la corruption.

Pour le directeur général d’Agis S.A, Anatole Nkolo : « Il est beaucoup plus simple de se cultiver, d’échanger et même de se divertir avec le numérique. Le travail devient collaboratif. Il est désormais possible de travailler en synergie et à l’international ». Le numérique est une niche d’emplois.compte une centaine de star-up portées par des jeunes. Olivier Madiba fait partie de ces jeunes « androïdes ».

Pour le fondateur du premier studio de jeu vidéo d’Afrique centrale : « Le numérique est un producteur par excellence d’emplois pour les jeunes. Avec Kiro’o, nous créons un écosystème qui exploite le numérique pour passer à la prospérité. Nous voulons par nos jeux inspirer et motiver. »

Pour bénéficier pleinement des bienfaits du numérique, le Cameroun devra résoudre l’équation de l’infrastructure technologique et de l’électricité qui se pose avec acuité. La couverture totale du Cameroun en connexion Internet est prévue en 2020 avec un Pib estimé à 10% d’ici 5 ans.