CAMEROUN :: Changement climatique : La chaleur fait perdre 10 milliards F Cfa à Sosucam :: CAMEROON Le géant du sucre revoit néanmoins ses ambitions à la hausse pour la campagne sucrière 2016-2017.

#CampagneSucrière La forte chaleur qui s’est déversée sur le Cameroun l?an dernier n’a pas été sans conséquence sur la production agricole en général, et sur la production de la Société sucrière du Cameroun (Sosucam) en particulier. Le Pdg du géant du sucre, Louis Yinda, qui adressait ses vœux de nouvel an 2017 à la presse, vendredi dernier à Yaoundé, parle de pertes financières de l’ordre de 10 milliards F Cfa enregistrées par l’entreprise au cours de la campagne sucrière 2015-2016.

Ces pertes sont doublées à celles dues à l’invasion du marché par le sucre de contrebande, qui bloque les ventes de Sosucam. Dont la direction générale appelle une fois de plus le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que juguler ce qu’elle qualifie de concurrence de concurrence déloyale. Sosucam dénonce « les pénuries » fréquente de sucre, qu’elle juge « plus artificielles que réelles, dues à des pratiques spéculatives véreuses de certains grossistes sans scrupules ».

L’ouverture prochaine d’un nouvel entrepôt Sosucam à Yaoundé s’inscrit donc dans le cadre d’une stratégie visant à rassurer le consommateur de la disponibilité en qualité et en quantité du sucre de sa marque. Pour mémoire, Sosucam produit environ 126000 tonnes de sucre par an, pour une demande nationale évaluée à environ 200.000 tonnes. Chaque année, le gouvernement accorde des agréments à certains importateurs pour faire entrer légalement du sucre pour combler la partie de la demande non couverte par Sosucam.

C’est donc une brèche dans laquelle s’engouffrent généralement des importateurs véreux pour faire entrer des stocks plus importants que ceux autorisés dans le pays. Pour la campagne sucrière 2016-2017, qui s’est ouverte en octobre dernier, Sosucam a revu ses ambitions à la hausse. Elle compte, entre autres, dépasser le cap des 126000 tonnes de sucre produites jusqu’ici sur les deux sites de Mbandjock et Nkoteng.

Créée en 1965 et dotée d’un capital actuel de 27,5 milliards F Cfa, la Sosucam met en œuvre, depuis 2012, un programme d’investissement de plus de 110 milliards F Cfa sur fonds propres.