Ministère de l'Eau et de l'Energie : Les recrutements à problème d'Atangana Kouna

Le chef de ce département ministériel est accusé de tribalisme.

#BasileAtanganaKouna C’est l’émoi dans les chaumières et les réseaux sociaux depuis le 15 février 2016. Basile Atangana Kouna, le ministre de l’Eau et de l’Energie, est mangé à toutes les sauces. Raison ? il a rendu public un communiqué dévoilant les 100 candidats retenus pour la formation de techniciens et ingénieurs du projet d’électrification de 166 localités par systèmes solaires photovoltaïques.

Le hic ? cette liste ferait, d’après une foule d’internautes, la part belle aux originaires de la Mefou et Akono, le département d’origine du ministre, soit plus de 60%, selon une organisation de défense des droits humains. Mais Basile Atangana Kouna fait mieux : la liste d’attente est composée à 100% de ressortissants du groupe ethnique beti.

Pour beaucoup, un pic de tribalisme vient d’être atteint par ce membre du gouvernement. Les deux listes sont devenues virales et des appels à la démission du ministre se multiplient. L’organisation Mandela Center note même que l’écrasante majorité des noms présents sur cette liste appartiennent à des Camerounais du village Mbaleleon I et de Ngoumou – région du Centre -d’où est originaire le ministre. On peut par ailleurs noter que les autres groupes ethniques – à l’instar de ceux des régions anglophones, sont sous-représentés.

« Un faux procès !», martèle un proche d’Atangana Kouna, qui indique que « les candidats ont été retenus suite à un appel à candidatures. Leur formation ne débouchera pas automatiquement sur un emploi. Sur la première liste, il n’y a qu’un ressortissant de la Mefou et Akono contre sept sur la liste additive. Le projet en question a été géré par un anglophone du Nord-Ouest,M. Asangi.

Le ministre n’a fait que signer les listes qu’il lui soumettait. On y retrouve évidemment des anglophones. Les réseaux sociaux font de la manipulation sur ce dossier. Je dois même vous avouer que les jeunes de la Mefou et Akono (environ 200 ont postulé) sont furieux d’être lésés sur les listes rendues publiques. Mais, le ministre est un serviteur de la République et non de son ethnie », précise notre source. A titre de rappel, le décret n°82/407 du 07 septembre 1982 donne le droit au ministre de la Fonction publique de fixer les quotas par régions dans les concours administratifs.

Ce texte est complété par un arrêté du ministre de la Fonction publique du 04 octobre 1982, et réactualisé le 20 août 1992, qui fixe les quotas en fonction des régions. Ce texte prévoit ainsi : 5% pour l’Adamaoua, 18% à l’Extrême-Nord, 7% au Nord et 15% au Centre, 4% à l’Est et au Sud, 13% à l’Ouest, 12% au Littoral, 12% au NordOuest et 8% au Sud-Ouest.