ZIMBABWE :: Mugabe : »Trump a raison, l’Amérique aux Américains » Le président zimbabwéen Robert Mugabe s’est exprimé sur la politique nationaliste et anti-immigrationniste de son homologue américain.

#RobertMugabe Dans une interview la diffusion à la télévision coïncidera avec ses 93 ans, le 20 février 2017, le président zimbabwéen Robert Mugabe a donné son opinion sur un autre président pour le moins controversé, à savoir son homologue américain Donald Trump.

Si la politique nationaliste et anti-immigrationniste de Trump continue de mobiliser jour après jour de plus en plus de célébrités, le nouveau président des Etats-Unis a reçu le soutien de Robert Mugabe qui a affirmé vouloir lui laisser du temps pour faire ses preuves. « Je ne sais pas. Donnez-lui du temps. Il pourrait même renoncer aux sanctions contre le Zimbabwe. » (…)

« En tous cas, en ce qui concerne son nationalisme, je suis d’accord avec lui, l’Amérique pour l’Amérique, l’Amérique aux Américains. Le Zimbabwe aux Zimbabwéens. »

Le Zimbabwe est l’objet de sanctions économiques de la part des Etats-Unis depuis 2001 en réponse à sa politique de redistribution des terres en faveur des fermiers noirs du pays, historiquement marginalisés dans la possession de celles-ci.