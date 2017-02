Banane : Le Cameroun classé 5è producteur mondial :: CAMEROON Le pays occupe par ailleurs la première place en zone Afrique, Caraïbes et pacifique avec une production annuelle de plus de 278.000 tonnes. Les subventions de l’union Européenne au développement de la filière banane au Cameroun s’élèvent à soixante milliards Fcfa Françoise Collet, ambassadrice de l’Union européenne au Cameroun, à, au terme d’une visite de travail dans les régions agricoles du Littoral et du sud, indiqué au journal Afrique Times que le classement honorable du Cameroun a été possible grâce au soutien financier de l’union européenne.

#LunionEuropéenne Le Cameroun arrache la place de premier africain à la côte d’ivoire avec une production de 278.450 tonnes en 2015 alors que le pays des éléphants produisait dans la même période 260.000 tonnes. Les principaux producteurs de la filière sont la société Les Plantations du Haut Penja (Php), filiale de la Compagnie fruitière de Marseille en France et la Cameroon Development Corporation(Cdc).

Malgré cette prouesse, le Cameroun est loin des 500.000 tonnes de banane à produire à l’horizon 2020 selon le document de stratégie pour la croissance et l’emploi (Dsce), la boussole du gouvernement pour conduire le pays à l’émergence.