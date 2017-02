CAMEROUN :: CRISE Anglophone : Les doléances des parlementaires du Rdpc du Nord-Ouest :: CAMEROON Ils se sont réunis dans la capitale régionale du Nord-Ouest le 15 février dernier. Entre autres doléances formulées à l’endroit du gouvernement, la libération de ceux qui ont été incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Seront-ils entendus ?

#RégionsAnglophones Sénateurs et députés du parti du flambeau ardent du Nord-Ouest se sont réunis le 15 février à Bamenda pour se pencher sur la crise qui secoue les régions anglophones. Cette réunion était présidée par le sénateur et ex-Pm Achidi Achu à Bamenda et regroupait sénateurs, députés et présidents des sections Rdpc du Nord-ouest. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué qui présente les dix doléances adressées au gouvernement parmi lesquelles la libération immédiate des personnes encore en détention, l’accélération du processus de décentralisation.

Aussi sénateurs et députés du parti au pouvoir ont lancé un appel aux parents pour le retour des enfants à l’école. Cet appel, il faut le souligner, intervient dans un contexte où la situation s’est radicalisée dans les deux régions anglophones. Hier encore, boutiques, restaurants, boulangeries, marchés et autres lieux de grand rassemblement du Nord-ouest et Sud-ouest, les deux régions anglophones du Cameroun, engagées dans un bras de fer avec le pouvoir central, étaient déjà ouvertes.

Mais reste que les écoles tardent à faire le plein d’oeuf. Certains parents continuant de garder leurs progénitures à la maison de peur de représailles. Les « villes mortes » décidées par le consortium constitué d’avocats, d’enseignants et de membres de la société civile anglophone (Society Consortium, Cacsc), continue donc d’être bien suivie par la population. Bamenda et Buea demeurent fortement militarisées. Au cours d’une conférence de presse, le ministre de la communication Issa Tchiroma Bakari faisaient le point sur les personnes incarcérées, relevait qu’« au titre de cette intervention de la Justice, 82 personnes ont été interpellées, et 21 par la suite remises en liberté à la date d'aujourd’hui.

Parmi les 61 personnes toujours en détention, 31 sont en instance de jugement devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal militaire de Yaoundé. Il est à noter que parmi les personnes en instance de jugement, l’une d’elles est poursuivie libre. Pour ce qui est du procès qui s’est ouvert au Tribunal militaire de Yaoundé le 13 février dernier, le Mincom fait savoir que 27 personnes sont concernées par ladite procédure parmi lesquelles les nommés Nkongho Félix Agbor Balla et Fontem Afortekaa Neba, leaders du Cameroon Anglophone Civil Society Consortium, en abrégé Cacsc, dont l’existence avait auparavant été frappée de nullité.

Les personnes en instance de jugement sont poursuivies pour les chefs d’accusation suivants : actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrage au président de la République, outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires, rébellion en groupe, guerre civile, propagation de fausses nouvelles, apologie de crimes. Alors que nous allions sous presse hier, Plus d'une centaine de jeunes anglophones originaires du Nord-Ouest et du Sud-ouest arrêtés par les forces de sécurité ont été transférées à la prison centrale de Kondengui. Parmi ces nouveaux arrivants figurent trois journalistes. Les leaders de la contestation subissent régulièrement des perquisitions à leurs bureaux et domiciles.