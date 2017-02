CAMEROUN :: Le commissaire de police Adamou Baba : « 90% de motos ne sont pas assurées » :: CAMEROON Quelles sont les causes de la recrudescence des accidents de la circulation liés aux motos-taxis dans la région du Centre ?

Les causes les plus récurrentes sont notamment l’ignorance du code de la route, l’excès de vitesse, la surcharge, les dépassements fantaisistes, la circulation en sens interdit, le non-respect des signaux des feux de signalisation, le refus de priorité à d’autres usagers et la conduite en état d’ébriété.

#De La A cela, s’ajoutent d’autres facteurs comme la non-maîtrise de l’engin. Parmi ces conducteurs, certains viennent des villages et ne disposent d’aucune notion en conduite de la moto C’est ainsi qu’on les voit dans les embouteillages se faufiler entre les véhicules au mépris des vies qu’ils transportent derrière leurs engins. Ils vont même jusqu’à changer de direction sans signaler. Ceci sans précaution ni attention. Il y a aussi le fait que certains chauffeurs consomment des stupéfiants, comme le Tramol pour avoir plus d’énergie et travailler sans se fatiguer durant une longue période. Le non-respect du port du casque de protection est aussi pour beaucoup dans les accidents de la circulation. Toutes choses ayant pour conséquences des accidents graves et mortels dont une quinzaine par semaine.

Ils doivent tout simplement respecter les consignes de sécurité et la loi. Aux conducteurs, je demande d’acheter la police d’assurance qui ne coûte au maximum que 12 000 F par an. Cette pièce les couvre en cas de sinistre. Malheureusement 90% de ces motos qui font dans cette activité informelle ne sont pas assurées. Ils doivent aussi se munir d’un casque de protection afin de protéger leur tête en cas d’accident.

Il leur est aussi demandé de respecter le code de la route et d’avoir un permis de conduire. Car la loi s’applique à tout le monde. Ils doivent aussi se munir des gilets d’identification. Il est également interdit à ces engins de circuler dans le centre-ville. Il faut aussi respecter la limitation de vitesse qui est de 40 km/h. Concernant les usagers, ces derniers sont tenus de refuser la surcharge. Car, la moto est conçue pour ne transporter que deux personnes et pas plus.

Que deviennent les objets accidentés abandonnés dans vos locaux ?

La plupart de motos stationnées ici sont celles qui ont créé des accidents mortels. Certains conducteurs sont morts tandis que d’autres ont pris la clé des champs. Les propriétaires doivent se présenter avec leur police d’assurance afin de les retirer leurs engins. Faute de quoi leurs biens seront purement et simplement reversés aux ser- vices des domaines pour une éventuelle vente aux enchères.