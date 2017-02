CAMEROUN :: Formation militaire : Faut-il la rendre obligatoire ? :: CAMEROON La formation militaire tend à être remise au goût du jour aux problèmes d’insécurité face à l’insécurité. Systématique ou pas ? CT ouvre le débat.

#ServiceMilitaire Egalement connu sous l’appellation de conscription, le service militaire obligatoire est la réquisition par un Etat d’une partie de sa population afin de servir ses forces armées. Au Cameroun, cette pratique n’est pas connue de nos jours, mieux encore, ce qui il y a une trentaine d’années, était appelée service national a disparu.

Il faut se tourner vers des institutions comme l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) où la préparation militaire supérieure (PMS) a été instituée, il y a quelques années, au début de la formation des jeunes apprenants de cette école. Elle vise à leur inculquer les valeurs de discipline, de patriotisme, de dépassement de soi, mais aussi de solidarité. Peuvent-ils être mobilisables dans le cadre de la lutte contre l’insécurité à laquelle notre pays fait face depuis quelques années ?

Difficile de répondre par l’affirmative. Toujours est-il que depuis la réforme intervenue en 2001, le Cameroun tend vers une professionnalisation de ses forces de défense, dont le rajeunissement est l’un des trois objectifs majeurs visés par cette mesure prescrite par le président de la République. Pourtant dans le cadre de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram Haram, ou pour faire face aux incursions des bandes armées venues de la République centrafricaine, le pays voit intervenir de nombreux jeunes, sous la dénomination de comités de vigilance qui apportent leur appui aux forces de défense et de sécurité. Face à des hommes parfois lourdement armés, ils n’ont souvent que leur volonté et leur détermination à lutter pour la défense de leur pays.

On peut dès lors comprendre que des moyens, certes rudimentaires, ont été mis à leur disposition pour faire face à cette situation. Certains, au sein de l’opinion pensent dès lors qu’il est important d’instituer leau moins pour ceux des jeunes Camerounais admis au sein des grandes écoles de formation. D’autres par contre estiment qu’il est important de l’étendre aux jeunes dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans. Ce qui, à leur avis, devrait permettre aux forces de défense de disposer d’une réserve mobilisable dès que nécessaire.

D’autres enfin sont fermement opposés au service militaire obligatoire en raison, estiment-ils, des nombreux dérapages que l’on pourrait avoir à laisser dans la nature des personnes formées aux techniques militaires et au maniement des armes. Dans des pays comme la France où il a cessé d’être obligatoire en 1996, une majorité de l’opinion tend de plus en plus à demander qu’il soit de nouveau rétabli pour les jeunes au regard des menaces terroristes que vit ce pays depuis quelques années.

En Israël, le service militaire est obligatoire sauf à être déclaré inapte au ser- vice ou lorsque l’on est issu de certaines confessions. Mais il convient quand même de noter que rares sont aujourd’hui les pays où le service militaire est encore obligatoire .