LUTTE CONTRE LE CANCER : L’Algérie veut voler au secours du Cameroun :: CAMEROON Des opérateurs économiques algériens ont présenté mardi dernier, leur projet de construction d’un hôpital à Yaoundé. Ils proposent également de soigner des patients camerounais dans des hôpitaux algériens principalement dans le « Chahids Mahmoudi », hôpital spécialisé dans le dépistage du cancer, en Algérie.

#ConstructionDunHôpital Selon les spécialistes, 14. 000 nouveaux cas de cette maladie sont enregistrés chaque année au Cameroun, avec plus de 1400 cas pour le cancer du col de l’utérus et environ 2000 cas pour le celui du sein, qui restent les cas les plus fréquents. C’est dans l’optique de pallier ce mal, que l’Algérie tend la main au gouvernement camerounais en ce qui concerne l’amélioration de la pratique des soins anti-cancéreux, que des opérateurs économiques algériens sont en visite au Cameroun.

« Dans le domaine de la santé au Cameroun, nous avons deux grands projets. Nous envisageons la construction d’un hôpital et également de soigner des malades camerounais dans des hôpitaux algériens principalement dans le Chahids Mahmoudi, hôpital spécialisé dans le dépistage du cancer, situé dans la ville de Tizi-Ouzou, en Algérie », a expliqué Dr. Abdelkader Toutaoui, directeur de la physique médicale et de la radioprotection.

Selon lui, Chahid Mahmoudi est l’un des meilleurs hôpitaux en Afrique, avec une valeur de 80 millions d’euros. « Notre but premier est d’aider en urgence la santé camerounaise en particulier et celle africaine en général. Nous aimerions organiser des séances de formation des médecins déjà en exercice gratuitement ; nous y ajoutons des séances d’accompagnement de formation, de conduite à tenir, de diagnostic… », Clarifie-t-il. Il ajoute qu’une assistance pourrait- etre apportée en termes de définition des stratégies de lutte contre le cancer, devenu un fléau de santé publique, pour une prise en charge efficace et efficiente.

« L’hôpital Chahids Mahmoudiest disposé à assister des médecins ici au Cameroun, par des formations, par les conseils via la télémédecine dans le domaine de la chirurgie. Nous pouvons par exemple aider les radiologues à interpréter les examens par télémédecine », a assuré Ali Medrouh, manager de Psycom Agency. Le montant d’investissement de l’hôpital est de 80 millions d’euros. La construction d’un hôpital de 500 lits, quant à elle fait partie des projets initiés par le gouvernement camerounais auquel « on apportera uniquement notre expertise dans la conception et la réalisation », ont soutenu les investisseurs algériens.

Faciliter les soins avec le pet-scan

Pour la matérialisation de ce projet au Cameroun, les négociations seraient en cours avec les autorités camerounaises. Sur les raisons du choix de Cameroun pour l’exécution de ce projet, les délègues algériens confient que « ce sont des directives que nous avons reçues de notre gouvernement auxquelles nous adhérons de plein coeur. L’urgence d’assistance dans le domaine des pathologies cancéreuses s’impose.

L’année dernière, il y a eu 14000 cas de cancer, sans parler de personnes qui n’ont jamais effectué de diagnostic. La finalité de notre investissement va en fait dans la recherche de l’autonomie du Cameroun. Nous souhaitons que le Cameroun passe du stade curatif au stade préventif. Donc il serait prématuré de parler de source de financement, il faut d’abord une volonté d’améliorer les choses ».

Ces délégués ont terminé leur entretien par la biologie moléculaire. Il s’agit d’un travail avec le pet-scan, machine qui facilite les soins anti-cancer. C’est un équipement qui permet d’administrer des soins sur la partie malade sans abimer tout le tissu corporel. Après avoir fait ses preuves en Algérie, le Pet-scan se lance à la conquête de l’Afrique noire. « Nous sommes en train de rechercher des financements propres au gouvernement camerounais »