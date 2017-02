Cameroun, Appui à la recherche doctorale: Plus de 20 millions de francs Cfa remis aux postulants à Bandjoun :: CAMEROON 208 étudiants inscrits en thèse dans les universités du Cameroun ont été gratifiés des primes à l’initiative de l’honorable Albert Kouinche, député à l’Assemblée nationale et promoteur de la société Express Union Sa.

#LhonorableAlbert Marlyse Mbakam Tagne est une jeune fille qui pointe vers la trentaine. Elle déborde d’énergie et présente un sourire radieux ce samedi 18 février 2017. Elle ne regrette point avoir effectuée le déplacement pour la place des fêtes de Bandjoun. Car elle est rentrée chez elle avec une enveloppe de 100 milles francs Cfa. Une somme d’argent dont elle bénéficie dans le cadre de la 6e édition du programme d’appui aux doctorants (Pad), une initiative de l’honorable Albert Kouinché, député du Koung-khi à l’Assemblée nationale et promoteur de la société de transfert d’argent, Express Union Sa.

Comme celle-ci, sa consœur Dr Mabou qui vient de soutenir une thèse de doctorat au département de chimie de l’université de Dschang ne manque point de formuler un chapelet d’éloges à l’endroit du bienfaiteur. « Cette bourse va me permettre de m’approvisionner en réactifs pour poursuivre mes recherches. J’exprime profondément ma gratitude à l’endroit de l’honorable Albert Kouinché. Il a compris que la recherche doctorale demande d’énormes moyens financiers. Il vient, à travers ce geste, de nous apporter une bouffée d’oxygène», se réjouit-elle. D’ailleurs, tous les doctorants sélectionnés par la commission présidée par le Pr Mbah du ministère de l’Enseignement supérieur (Minsup) sont quittés la place des fêtes de Bandjoun avec le sourire aux lèvres. Surtout qu’en plus de la prime de 100 milles francs Cfa remis à chacun, des dispositions ont été prises pour leur hébergement, leur nutrition et le remboursement de leurs fais de transports.

Elargissement sociologiques des bénéficiaires

Des commodités saluées par toutes les personnalités présentes à Bandjoun dans le cadre de la 6e édition du programme d’appui à la recherche doctorale(Pad), notamment le représentant de madame Antoinette Zongo, préfet du département du Koung-Khi. Au nom de celle-ci, les bénéficiaires de la prime de recherche ont été exhortés à en faire un bon usage. Ce qui rejoint les préoccupations de l’initiateur du Pad qui les demande d’utiliser cet argent «exclusivement dans le cadre de leurs travaux de recherche ». Du fait qu’il pense, que, «pour son développement, le Cameroun a besoin de tête bien faite et bien pleine.» Egalement, le parlementaire soutient que l’on ne saurait « construire un pays « dans l’insécurité et le désordre ». A cet effet, le député du Koung-Khi a lancé un appel à la cohésion et la solidarité nationale pour vaincre les ennemis de la paix et du développement de la nation. Une interpellation qui consolide les élans de M. Kouinche comme « investisseur citoyen » et chantre de l’intégration et de l’unité nationale. En témoigne ainsi sa progression dans l’élargissement « sociologique » des bénéficiaires du Pad. A ses origines en 2012, seuls les doctorants originaires du département du Koung-Khi étaient primés. Aujourd’hui, les bénéficiaires proviennent de toutes les régions du Cameroun, et leur nombres est croissant au fil des années. A l’appel du 18 février 2017 à la place des fêtes de Bandjoun, l’on a enregistré un étudiant de nationalité tchadienne sur la liste des 208 bénéficiaires. Une liste qui, initialement arrêtée à 205 personnes à primer et provenant des universités d’Etat du Cameroun, a été élargie du fait de l’intégration de 03 étudiants de l’université des Montagnes (Udm) à Bangangté.

Vecteur de développement et de solidarité national

Au total, 136 des étudiants primés travaillent dans le cadre des filières classiquement scientifiques (mathématique, physique, chimie, biologie, géologie) alors que les 72 autres doctorants travaillent en droit, sciences politiques, sociologie, psychologie, anthropologie et autres sciences sociales. Une manière pour lui de dénoncer les agitateurs de la secte islamique armée Boko Haram qui sévit dans le Nord du pays et les sécessionnistes qui empêchent aux enfants d’aller à l’école dans les zones anglophones du Cameroun. Ce qui traduit que la tâche n’a pas aisé pour les membres de la commission du Pr Mbah. Question de donner de la crédibilité à cette cérémonie, au-delà de leurs appuis financiers-relevés par l’honorable Albert Kouinché, de nombreux dignitaires se sont déplacés pour la place des fêtes de Bandjoun. Il s’agit, entres autres, de Jean Claude Mbwentchou, ministre du Développement urbain et de l’habitat, de Pr Roger Tsafack Nanfosso, recteur de l’université de Dschang, de Paul Tchatchouang, vice-président au Sénat et de Paul Eric Djemgoué, secrétaire au bureau de l’Assemblée nationale. Le Fo’o Honoré Djomo Kamga de Bandjoun n’était pas seul à la loge des autorités traditionnelles ayant apporté leur onction à cette manifestation.