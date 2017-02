Il n’est certainement pas une célébrité au même titre que les sportifs ou encore les musiciens, mais pour les habitants de Cape-Town en Afrique du Sud, Jan est considéré comme une icône. Il a le mérite d’être à la tête d’un établissement qui figure dans la liste très prisée des distinctions du Guide Michelin. En effet, après plusieurs années de travail et d’expérience dans tous les domaines de l’art culinaire, ce natif du pays de Nelson Mandela convainc le jury et obtient une étoile pour son restaurant en 2013.

La pratique a également cours dans certains pays de l’Amérique du Nord. Aux Etats Unis d’Amérique où l’activité est bien intégrée, c’est une association qui a la charge de décerner cet award aux différents restaurants en compétition. C’est ainsi que chaque année, l’association américaine des automobilistes (AAA) et leurs organismes affiliés, parcourent le pays à la recherche des établissements dits d’exception afin d’attribuer ces trophées. Cependant, il est important de noter qu’à la différence des étoiles dans les pays d’Europe centrale, les USA utilisent plutôt des diamants.

attribuées aux restaurants jugés les meilleurs par une équipe d’inspecteurs anonymes du Michelin. Une étoile marquera alors l’attribut de « très bon restaurant dans sa catégorie, deux étoiles c?est pour la qualité excellente de la cuisine et enfin, trois étoiles c?est pour des cuisines exceptionnelles voir incontournables.

La France fait partie des exemples dans la partie francophone. Depuis des années déjà, des maîtres cuisiniers multiplient des efforts à travers des recettes pour obtenir pour certains, la première étoile et pour d’autres, une étoile de plus pour faire évoluer la notoriété des établissements. C’est le Guide Michelin rouge qui décerne le premier des étoiles aux restaurants à partir de 1931. Ainsi, chaque année, des étoiles sont

L’attribution des étoiles aux établissements de restauration, trouve ses origines et même son essence dans les pays industrialisés où la pratique est devenue quelque chose de très prisée par les propriétaires et les entrepreneurs. Chaque pays est obligé de se constituer en combattant pour conquérir la réputation qui sied aux destinations culinaires comme l’Italie. Ils sont obligés de déborder d’ingéniosité pour convaincre le jury qui ont un palais différent du commun.

#GuideMichelin Les étoiles sont des symboles souvent utilisés dans les systèmes de notation. On retrouve ce système de classement dans les critiques de cinéma, de télévision, de gastronomie ou dans certaines pages web pour permettre aux internautes de les évaluer. Une échelle d’évaluation est ainsi définie avec un nombre maximal d’étoiles donné. Un élément jugé médiocre n’aura par exemple aucune étoile tandis qu’un élément jugé excellent aura le maximum. On trouve parfois des demi-étoiles pour définir une note intermédiaire.

Restaurants étoilés, l’Afrique traîne le pas :: AFRICA Si le continent noire commence à se faire une réputation dans le domaine de l’hôtellerie et ce depuis quelques années déjà, la restauration quant-à elle peine encore à décoller. Qu’est-ce qui fait la particularité d’un hôtel étoilé et quelles en sont ses avantages ?JumiaTravel, le leader panafricain de l’hôtellerie en ligne, vous plonge au cœur d’un sujet qui n’a pas encore pignon sur rue en Afrique.

A l'heure où on parle de souveraineté de l'Afrique, de son indépendance et de sa décolonisation totale, je ne surpris qu'on se satisfait que le guide Michelin comme à attribuer des étoiles à certains restaurants en Afrique

Les africains font-ils eux-mêmes la promotion de leur culture culinaire???

Alors que les personnalités africaines découvre à chaque fois l'art culinaire des pays qu'elles visitent, que propose en retour au menu les autorités africaines quand elles reçoivent les délégations étrangères à l'Afrique???

Quels menus sont servis lors des messes politiques africaines telles que l'UA ou encore la CEMAC ???

Qu'a-t-on l'habitude de servir au menu au palais d'étoudi le 20 mai au soir lors de la grande réception??? Et tout récemment lors de la réception des Lions???

le Ndolè, le nkui, le vin de palme???