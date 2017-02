FRANCE :: EMMANUEL MACRON OFFENSIF LORS DE SON MEETING PERTURBE PAR LE FRONT NATIONAL A TOULON RÉPOND AUX HARKIS ET HOMOSEXUELS Après la levée de boucliers suscitée par ses propos en faveurs des opposants, au mariage des homosexuels qui auraient été humiliés et sur la colonisation française en Algérie, Emmanuel Macron a du rassurer en urgence les lobbies homosexuels dont l’un de ses soutiens financiers, Pierre Bergé amant du feu Yves Saint Laurent, milliardaire et instigateur du mariage homosexuel en France.

C’est à un véritable exercice d’équilibrisme que s’est livré le candidat d‘En Marche, dont le programme présidentiel définitif ne sera délivré qu’en début Mars 2017, mais de meetings en meetings, on a déjà des bribes, par exemple la promesse de supprimer le RSI (régime spécial des indépendants), cet organisme au fonctionnement opaque dont se plaignent les artisans et commerçants, tellement leurs rackets ont conduit beaucoup a cesser leur activités ou à la liquidation judiciaire.