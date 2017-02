LIVRE : Franck Cana et Obambe Gakosso sonnent l’alerte en publiant « Manifeste pour une Afrique du bon sens » :: AFRICA Les auteurs de ce nouvel opus, Franck Cana et Obambe Gakosso , attirent l’attention de quiconque sur la situation actuelle du continent africain. Ils estiment qu’une société qui s’arrête de penser est vouée à mourir ; alors ses ennemis peuvent ranger leurs armes de guerre, car elles n’ont plus aucune utilité. Parce que l’Afrique souffre 666 maux, ils soumettent quelques pistes de réflexion aux lecteurs sensibles à son devenir.

Switzerland (Sion) Switzerland (Sion) kiki22

Je ne comprends pas de quel bon sens vous parlez!



Il n'y a pas trente six mille solutions pour l'émancipation de l'Afrique.



L'ONU, FMI, OMS, CPI etc... il faut s'en débarrasser avant tout.

Tous ces machins à 3 lettres et souvent plus sont un frein pour l'Afrique, elles ne nous appartiennent pas, elles ont été pensées et créées pour la domination exclusive des oxydés, il ne faut pas se leurrer, l'OTAN veille pour maintenir le statuquo, cette machine à tuer le démontre au jour le jour, n'en déplaise aux esclaves qui pullulent ici.