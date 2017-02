Cameroun, pays des promesses non tenues :: CAMEROON Le Cameroun vient de célébrer deux grands anniversaires : la 51ème fête de la jeunesse et les 84 ans du président Paul Biya. Il s’apprête à en célébrer un autre dans 9 mois, les 35 ans du Renouveau national. Dans un monde où la vie ne tient qu’à un fil de coton, il faut admettre que tels événements font définitivement de notre pays une terre ointe.

#RenouveauNational L’accession de Paul Biya au pouvoir en 1982 avait été suivie d’idées révolutionnaires. D’abord, le « Renouveau national », le mantra de la modernité du Cameroun. Puis, « Pour le libéralisme communautaire », le vade mecum du nouvel âge d’or, l’aube de la renaissance, le livre qui valut un beau quart d’heure de célébrité à l’archevêque du Renouveau. Le propos, à l’époque était incisif, les formules heureuses, les certitudes assénées. L’avenir pouvait se lire avec des lunettes roses, le Cameroun et les Camerounais, se permirent de rêver de grandeur.

Ahidjo avait mis le pays par terre, Paul Biya venait l’élever si haut… Aujourd’hui, comme le bon vin, le Renouveau vieillit plutôt bien mais le rêve est fracassé. L’exposé laisse une impression curieuse de bricolage, d’artisanat, d’empirisme pur au profane. Il faut se pincer pour ne pas croire que toutes ces amabilités n’étaient que des hallucinations sélectionnées par le Congrès international de la Magie.

Pas si vite. « Les idées qui bouleversent le monde marchent à pas de colombe», écrivait Hegel. Hélas, l’impatience est humaine, et l’homme du Renouveau est constamment rappelé à ses promesses. Le chômage ou l’emploi ? Il en pleut des chiffres dans tous les discours du 10 février (320 mille emplois créés en 2016 !) Heureusement, les jeunes sont aussi prudents que Winston Churchill en la matière: «Je ne crois pas aux statistiques. Sauf celles que j’ai fabriquées moi-même.»

L’émergence en 2035 ? Utopique, comme le bonheur universel. La décentralisation ? On l’attend toujours depuis la constitution recousue de 1996. Les 500 mille ordinateurs promis aux étudiants, il y a mille ans ? «Toujours en fabrication dans les usines chinoises.» Dixit, une des créatures du créateur. L’académie des sports, l’académie du Rdpc, les autoroutes, le…poing d’achèvement, etc. ?

Dans « le bout du tunnel » annoncé il y a une éternité. La lutte contre la corruption et son corollaire l’Opération épervier ont rendu gorge. La corruption comme la mouise font partie intégrante de la vie du quotidien des Camerounais. Parvenus au vrai bout du tunnel, les Camerounais, se rendent finalement compte que le Renouveau national, n’est qu’une machine à secréter des endorphines.

Tient ! Oui, ses sujets d’appétence (et aussi de compétence ?), ce sont les Lions indomptables et la jeunesse qui ne quittent ni les pensées ni le coeur du président de la République. Si les premiers sont mangés à toutes les « sauces » lorsqu’ils gagnent et jetés dans les abysses de l’oubli, quand ils perdent, les seconds, en quête de bonheur tellurique, constituent parfois la tête de pont du naufrage dans la méditerranée.

Cette année encore, l’archevêque du Renouveau crépusculaire, tel le laboureur, demande à ses enfants de continuer de creuser, bécher et fouiller pour trouver le trésor caché. Sauf que la terre est carbonisée et asséchée depuis 35 ans…