FRANCE :: EMMANUEL MACRON PERSISTE ET SIGNE LA COLONISATION EST BEL ET BIEN UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ AYONS LE COURAGE DE LE DIRE Le plus jeune des candidats français à l’élection présidentielle défrise par la nouveauté de son discours, il est le premier à oser dire des choses sues, mais que la bienséance empêche de prononcer, après les propos polémiques de la droite suite à son interview à un média algérien, il enfonce le clou et appelle à respecter toutes les victimes de la colonisation et de la guerre d’Algérie, il appelle à la reconnaissance de la lâcheté de l’État français envers ses collaborateurs locaux, on pourrait le croire sincère s’il n’était pas le représentant des intérêts des banques et industries qui soutiennent sa candidature et qui ont financé cette colonisation et en ont tiré des bénéfices mirobolants comme les Rothschild, banque dont il est un ancien employé.

