Cameroun-union europeenne: Une balance commerciale excédentaire pour le Cameroun :: CAMEROON Pour l’année 2015, cette balance a connu un excédent de 151 milliards FCFA. Une tendance haussière qui est observée ces cinq dernières années. L es échanges commerciaux entre le Cameroun et l’Union européenne semble être plutôt positive pour le Cameroun contrairement à ce que plusieurs personnes ont toujours soutenu.

#LunionEuropéenne C’est du moins ce qu’ont affirmé Françoise Collet, chef de la délégation de l’Union européenne au Cameroun et le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce. C’était au cours de la conférence organisée par l’UE à Promote sur le thème « Accord de partenariat économique : quelles opportunités pour le développement économique du Cameroun ». « Dans un contexte où la balance commerciale globale est déficitaire vis-à-vis du reste du monde, la sous balance commerciale du Cameroun avec l’Union européenne est restée excédentaire en faveur de notre pays. En 2015, elle se situait à 151 milliards FCFA en notre faveur », affirme Achille Bassilekin, Secrétaire général au ministère du Commerce.

Cependant, beaucoup reste à faire pour que ces échanges soient d’avantage bénéfique pour le Cameroun. Et c’est la raison selon le gouvernement camerounais pour laquelle l’APE arrive à point nommé. Car, il va permettre d’accroître les exportations du Cameroun vers l’union Européenne.

L’Union européenne est en ce moment la première destination des produits camerounais avec notamment plus de 40% des exportations. La structure des exportations est largement dominée par les produits bruts. Notamment, les hydrocarbures (pétrole brut et carburant) à hauteur de 54%, le cacao en fèves ou en brisures à hauteur de 11%, le bois brut et scié à hauteur de 9%, et le coton, l’aluminium, le caoutchouc, la banane, le café à hauteur de 12%. Ces produits sont vendus à 91% dans six pays de l’UE. Et donc, aujourd’hui, aller à l’assaut de l’UE suppose une offensive commerciale en direction de nombreux pays de l’UE qui demeure largement inconnus des exportateurs camerounais.

L’APE va donc permettre d’aller à la conquête de ces nouveaux marchés. Mais, pour cela, il faut que les entreprises camerounaises remplissent certaines conditions. Il faut notamment maitriser les exigences

du marché européen. Il faut selon la directrice des normes à l’Anor, Nathalie Noah, répondre aux exigences essentielles, qui concernent la santé, la sécurité, l’environnement. De ce fait, il est important de respecter les normes européennes.

Comme l’affirme Nathalie Noah, l’Europe a 20 000 normes parmi lesquels 4000 sont harmonisées. En dehors des normes, il faut un renforcement de la compétitivité de l’économie et des entreprises camerounaises. La mise à niveau des entreprises est aussi essentielle tout comme l’amélioration de la qualité des infrastructures nationales. Il faut également régler le problème de l’accès au foncier, l’accès à l’énergie, un cadre juridique pour permettre que les exportations puissent être faites de manière plus libre et plus bénéfique pour tous.