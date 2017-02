   Communiqué de la Team Press officer au sujet des rumeurs faisant état de contact entre le sélectionneur national du Cameroun et la fédération sud-africaine :: CAMEROON

Communiqué de la Team Press officer au sujet des rumeurs faisant état de contact entre le sélectionneur national du Cameroun et la fédération sud-africaine Suite à certaines rumeurs faisant état de contact entre le sélectionneur national du Cameroun et la fédération sud-africaine,

#HugoBroos Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion qu'aucun contact n'a été jusqu'ici établi entre Hugo Broos et la fédération de football d'Afrique du Sud. Comme il fallait s'y attendre, le sélectionneur national du Cameroun a reçu quelques propositions après la participation victorieuse des Lions Indomptables à la CAN 2017. Mais aucune n'a reçu pour le moment une suite favorable. Hugo Broos est encore sous contrat avec le Cameroun et entant aller jusqu'au terme dudit contrat.

LeTeam Press Officer,

Vincent de Paul Atangana.