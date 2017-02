Belgique: L'agression au couteau de Naithy Nelson par un chauffeur de bus de la société De Lijn et le silence complice des médias belges :: BELGIUM En France, l’affaire du viol policier perpétré contre Théo est devenue, en quelques jours, une affaire connue de toute la France. Le monde entier a été informé par voie de presse de cet acte odieux de la police française sur un citoyen français d'origine africaine.

#JeuneAfro-belge En Belgique par contre, l’agression au couteau de Naithy Nelson par un chauffeur de bus de la société De Lijn a donné lieu à un traitement "froid" dans les médias locaux.

Il faudra souligner que l'information est rendue publique le 3 février dernier par le quotidien belge La Dernière Heure

Il y a quinze jours, Naithy-Nelson, un jeune afro-belge, est poignardé par un chauffeur de bus à quelques pas de son domicile, dans la banlieue de Bruxelles. Les policiers envoyés sur place n'arrêtent pas le suspect et, le soir même de l'altercation, il regagne son domicile.

De son côté, la famille du jeune homme tente de porter plainte, mais se voit refuser ce droit pendant une semaine et demie. La victime est considérée comme un suspect, au même titre que son agresseur, et ne peut donc être entendu par les forces de l'ordre sans la présence d'un avocat.

Ce n'est qu'après une manifestation organisée par différentes associations, le 11 février dernier, que les autorités reçoivent la plainte de Naithy-Nelson. Sa famille est en colère, tout comme les associations pour les droits des membres de la communauté africaine en Belgique

Cette information depuis lors ne figure pas dans les priorités des traitements de la part des médias belges. En dehors de la Dernière heure, du quotidien en ligne 7sur7.be...., rien dans les hebdos d’informations générales, rien au menu des débats télés du dimanche. Et comme s'il fallait s'y attendre, rien également du côté du monde politique belge plus apte à commenter tous les sujets sauf le cas de l'agression de ce jeune afro-belge

Les quotidiens belges à l'instar de, Le Soir, La Capitale, La Libre Belgique, L’avenir, Le Vif-l’Express, Le Courrier de l'Escaut.... Les chaînes de télévisions RTBF, RTL-TVi, auraient-ils eu tous raison contre la seule Dernière Heure ? Aucun de ces médias ne s'est intéressé à l'agression de ce jeune afro-belge. Par contre, si c'est le conducteur du bus de De Lijn qui avait été poignardé, le traitement de cette information ferrait la Une de tous ces journaux susmentionnés. Cherchez vous-mêmes l'erreur

Pour Olivier Mukuna, acteur social belge et engagé, Naithy est-il moins qu’un « chien » pour la presse belge francophone ? Cette presse, à rédactions majoritairement blanches, qui ne pourra faire valoir une incompétence isolée, un manque d’effectifs ou un autre prétexte-bidon pour « justifier » le black out sur cette information inédite. Soit une agression inhabituelle au cours de laquelle – rappelons-le puisque les médias ne le font pas -, sans un formidable réflexe de sa part, le jeune homme y aurait probablement laissé la vie…

En France, les médias locaux ont fait preuve d'efficacité et détermination après les révélations du Parisien dénonçant le viol de Théo. L'information a été publiée jusqu'aux chaumières des périodiques gratuits des villages français. Aujourd’hui cette «énième» violence policière a horrifié une partie de l’opinion française. Idem pour le chef de l'Etat français qui s'est déplacé au chevet du malheureux Théo pour le réconforter.

En Belgique, avec l'agression au couteau de Naithy, les médias se sont montrés plus silencieux que leurs homologues français. Zéro article, zéro débat, zéro interpellations d’hommes ou de femmes politiques....Voilà ce qu'on appelle en jargon de la presse écrite, le traitement partiel et partial de l'information.

En Belgique, la négrophobie structurelle a encore de beaux jours devant elle. Le bon nègre c'est celui qui engrange des médailles aux Jeux olympiques, c'est celui qui fait les beaux jours des Diables rouges, c'est celui qui explose dans les ventes des CD dans les quatre coins du monde...

Dans les médias sus-cités , l’Afrique ne rime qu’avec guerre, famine, maladie et extrême pauvreté. Rien d’étonnant dans ce cas, lorsqu'ils entretiennent l'opinion que les africains et surtout filmés en Afrique, ils vivent dans la brousse, sont peu raffinés et en général sans grande éducation . Aussi, qui dit Afrique dit faune. Un avantage certes, mais un avantage mal compris. Car, je doute que des hommes, un lion, un phacochère et une girafe vivent dans le même endroit comme l’affirme Tintin dans son voyage au Congo.

NB: Crédit photo: Mourad Boucif

