CAMEROUN :: Lions Indomptables : Hugo Broos, l’esprit en Afrique du Sud :: CAMEROON Le technicien belge a postulé auprès de la South Africa Football Association (Safa) pour être le sélectionneur des Bafana Bafana.

#GinoLaureyssen L’information a circulé depuis hier sur la toile et les réseaux sociaux. C’est Gino Laureyssen, l’agent d’Hugo Broos, qui a répandu la nouvelle à Kick-Off, journal anglais. La South Africa Football Association (Safa) est à la recherche d’un entraîneur pour remplacer Mashaba. « Je lui ai demandé s’il veut être candidat à Safa, parce qu’ils sont à la recherche d’un entraîneur-chef. Cette semaine, nous avons envoyé son CV au Pdg de la Safa, mais jusqu’à présent nous n’avons reçu aucune réponse », a confié l’agent qui exerce pour Ligi Star Management.

Selon Gino Laureyssen, Hugo Broos a pu, avec les Lions Indomptables, atteindre les cimes de l’Afrique avec le dernier trophée remporté de la Can Gabon 2017. Et pour cela, il faut viser un nouveau challenge. « Regardez, s’il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations et est un héros dans ce pays, je pense qu’il est très intelligent (de savoir) qu’il ne peut plus faire marche arrière », dit-il.

Avant de préciser : « Je veux dire, il a atteint le maximum possible avec cette équipe, dans ce tournoi, donc je pense que le défi est maintenant de chercher un nouveau projet où il peut avoir ce qu’il peut faire », a expliqué Gino Laureyssen. L’agent de Broos a indiqué néanmoins que rien n’est encore conclu. Toutefois, il interprète ce qui trotte dans la tête du sélectionneur des Lions Indomptables : « s’il dit qu’il veut un nouveau défi, cela signifie beaucoup et pour être honnête, personnellement, les conditions de vie en Afrique du Sud sont peut-être un peu mieux qu’au Cameroun », compare Gino Laureyssen.

Nos tentatives pour joindre Hugo Broos qui se trouve en ce moment en Belgique, à travers le Team Press Officer des, afin qu’il donne sa version des faits, sont restées vaines. Au sujet du traitement d’Hugo Broos, son salaire mensuel supporté par l’Etat du Cameroun oscille autour de 30 millions FCfa. Et avant la Can, il accusait un retard de payement de son salaire. Des sources parlaient de plus de cinq mois non payés. Une situation qui a été réglée avant le début de la compétition, selon les mêmes informateurs.

A l’origine, le fait pour Hugo Broos de vouloir imposer que Gerth, le Kinésithérapeute, arrivé au sein des Lions le 02 janvier 2017, ait un contrat. Ce qui n’était pas du goût du ministre des Sports. A l’annonce de cette nouvelle de la candidature d’Hugo Broos pour la sélection sud-africaine, certains observateurs ont indiqué qu’il est en train de vouloir faire du chantage au Cameroun.

« Broos a le droit de postuler ailleurs. Sauf que ça peut aussi être une stratégie pour son agent et lui de lever les enchères, pour que le Cameroun augmente son salaire, parce qu’il a remporté le trophée de la Can », croit savoir un de ces observateurs.