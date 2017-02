   Cameroun: DECLARATION DU COMITÉ DE LIBÉRATION DES PRISONNIERS POLITIQUES, SUITE À LA CONDAMNATION À 15 ANS DE PRISON FERME DE M. IYA MOHAMED PAR LA COUR SUPRÊME DU CAMEROUN :: CAMEROON

Cameroun: DECLARATION DU COMITÉ DE LIBÉRATION DES PRISONNIERS POLITIQUES, SUITE À LA CONDAMNATION À 15 ANS DE PRISON FERME DE M. IYA MOHAMED PAR LA COUR SUP Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P) a appris avec regret la confirmation par la Cour Suprême du Cameroun ce 14 février 2017 de la condamnation en jugement de M.Iya Mohamed, ancien directeur général de la société de développement du coton (SODECOTON) et Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), à 15 ans de prison ferme. La peine lui a été infligée le 3 septembre 2015 par le Tribunal Criminel Spécial (Tcs) du Cameroun. Le sieur Iya Mohamed et deux (02) de ses co-accusés ont également été condamnés à payer solidairement 12,180 milliards de F CFA à la Sodeocoton, soit presque la somme dont le détournement leur est imputé.

#M.IyaMohamed La Cour suprême entérine ainsi un verdict de la honte.

En effet, en condamnant Monsieur Iya Mohamed à 15 ans de prison ferme, le Tribunal criminel spécial (Tcs) n’a produit aucune preuve (ordre de virement, historique des comptes bancaires, investissements, etc.) pour asseoir sa décision. Le parquet de ce tribunal d’exception s’est contenté des irrégularités de gestion contenues dans un rapport du Contrôle supérieur de l’Etat qui ne décèlent aucune intention criminelle et n’ont rien à voir avec un quelconque enrichissement illicite. Le Tcs est même allé jusqu’à qualifier d’«indues» des dépenses pourtant validées par le Conseil d’administration de SODECOTON.

En foi de ce qui précède, le CL2P:

* Qualifie d’inique ce verdict et dénonce une parodie de justice

* Est à mesure de conclure que M.Iya Mohamed est un prisonnier politique, son arrestation en juin 2013 ayant été décidé par le président camerounais, Paul Biya, d’après des informations jamais démenties de certains médias camerounais

* Confirme que M.Iya Mohamed, en tant que ex-président de la Fédération camerounaise de football, est victime d’une bataille au sommet de l’État du Cameroun pour le contrôle du football camerounais, dans un pays où le football est l’opium du peuple

* Appelle à la libération immédiate du prisonnier politique Iya Mohamed

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P)

