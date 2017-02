FRANCE :: FRANÇOIS FILLON ATTAQUE EMMANUEL MACRON POUR REPENTANCE AU SUJET DE LA COLONISATION FRANÇAISE EN ALGÉRIE Lors de sa visite en Algérie cette semaine, Emmanuel Macron qui est le plus jeune des candidats à l’élection présidentielle française, d’Avril et Mai 2017 a déclaré que la colonisation est un crime contre l’humanité, les réactions au sein de la droite française ne se sont pas faites attendre, le candidat de la droite et du centre François Fillon que les Camerounais connaissent déjà bien depuis Mai 2009, pour son sens du négationnisme des crimes coloniaux en a profité pour le tacler.

