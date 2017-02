CAMEROUN :: Les grandes victoires de Bidoung Mpkatt :: CAMEROON lors de la cérémonie de présentation des voeux de nouvel an au ministre des Sports et de l’éducation physique, le maître des céans, ragaillardi par le trophée de la Can 2017, a félicité ses collaborateurs pour les travaux de l’année écoulée, et a instruit pour plus d’ardeur au travail au cours de l’exercice qui commence.

#Lannéeécoulée « Si les résultats obtenus sont remarquables, la très haute hiérarchie et le public sportif seront plus exigeants et plus attentifs aux prestations de nos athlètes et sur notre système d’organisation, à l’occasion des prochains rendez-vous sportifs. En cette nouvelle année 2017, nous devons travailler plus que par le passé en vue de remettre les milieux sportifs en confiance, en alerte, en situation de travail permanent pour tendre vers l’excellence, vers le mieux-être et le pouvoir plus, au vu des enjeux et des défis à relever ».

Morceaux choisis de l’allocution de circonstance de Pierre Ismaël Bidoung Mpkatt lors de la cérémonie de présentation des voeux hier 14 février 2017 au palais des sports de Yaoundé. Durant cette rencontre entre le Minsep et ses collaborateurs, M. Bidoung Mpkatt s’est dit satisfait du bilan de l’année écoulée, mais a prescrit davantage d’abnégation, d’engagement et de patriotisme à ses collaborateurs pour la nouvelle année.

127 médailles glanées ! Avant l’allocution du Minsep, le secrétaire général Oumarou Tado a tenu à remercier le ministre pour l’impulsion et surtout la confiance placée en eux durant l’année 2016. Au nom de l’ensemble du personnel, Oumarou Tado a présenté un bilan élogieux sur l’organisation de la Can féminine 2017, sur la victoire des Lions en Coupe d’Afrique et les différents infrastructures sorties de terre l’année dernière « l’organisation de la Can féminine 2016 était parfaite, nos valeureuses Lionnes indomptables sont tombées en finale les armes à la main. Nos Lions Indomptables sur qui personne ne pariait un kopeck, on créé la sensation en décrochant le trophée de la Can au Gabon. Ils sont passés ainsi de la 72ème place au classement Fifa à la 33ème place.

Nous avons glané 127 médailles dont 41en or, 31 en argent et 58 en bronze au cours de l’année achevée. Sur le plan des infrastructures, le stade militaire de Yaoundé et les deux stades annexes ont été relookés et livrés. Les stades omnisports de Limbé et de Kuékon à Bafoussam ont été achevés. Il en est de même pour les stades de Molyko à Buea, et Centuary à Limbé.

Autres pans de développement au Minsep c’est la formation du personnel et la recherche systématique des partenariats afin de financer la pratique du sport « Pour ce qui concerne la formation, nous avons formé près de 300 cadres et agents de maitrise à l’institut national de la jeunesse et des sports (Injs) et dans les Centres nationaux de la jeunesse et des sports (Cenajes).

Autre pan implémenté dans la politique des Sports ce sont les partenariats signés avec le Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (Feicom), et les partenariats liés avec les entreprises publiques, privées et parapubliques dans le financement du sport ».