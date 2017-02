Belgique: Justice et vérité pour Naithy Nelson, poignardé par un chauffeur de bus :: BELGIUM Il a fallu une incroyable mobilisation de plus de 200 personnes pour pouvoir déposer une plainte dans un commissariat de police de la ville de Bruxelles, suite à l’agression violente à l’arme blanche par un chauffeur de bus sur un jeune adolescent.

#JeuneHomme Il y a quinze jours, Naithy-Nelson, un jeune afro-belge, est poignardé par un chauffeur de bus à quelques pas de son domicile, dans la banlieue de Bruxelles. Les policiers envoyés sur place n'arrêtent pas le suspect et, le soir même de l'altercation, il regagne son domicile.

De son côté, la famille du jeune homme tente de porter plainte, mais se voit refuser ce droit pendant une semaine et demie. La victime est considérée comme un suspect, au même titre que son agresseur, et ne peut donc être entendu par les forces de l'ordre sans la présence d'un avocat.

Ce n'est qu'après une manifestation organisée par différentes associations, le 11 février, que les autorités reçoivent la plainte de Naithy-Nelson. Sa famille est en colère, tout comme les associations pour les droits des membres de la communauté africaine en Belgique

Tout commence le 1er février dernier. Après une soirée au restaurant avec des amis, Naithy-Nelson, 16 ans, prend le bus pour rentrer chez lui. Il n'a pas sur lui sa carte d'abonnement et demande donc à un ami de lui envoyer un billet électronique sur son téléphone.

Le chauffeur du bus refuse le titre de transport et fait appel aux contrôleurs, qui laissent monter le jeune homme. Arrivé à son arrêt, il veut descendre, mais le chauffeur le coince dans la porte, puis, après que Naithy-Nelson lui a demandé les raisons de son geste, se précipite sur lui et lui assène un coup de couteau au niveau de la poitrine, près du coeur.

"Heureusement, mon fils s'est écarté. L'entaille n'est pas profonde, raconte Laurence, la mère du jeune homme. Le chauffeur a tenté de lui asséner un nouveau coup mais mon fils l'a esquivé". Pour se protéger, il donne un coup et s'enfuit.

Après quelques pas, il comprend qu'il saigne. De son côté, le chauffeur tente de s'enfuir à bord du bus. "Mon fils l'en a empêché en bloquant la porte et il m'a envoyé un message pour me dire 'Maman, viens vite, le chauffeur m'a planté.' Je pensais que c'était une blague, mais il a insisté. Je suis venue en vitesse et j'ai compris que tout était vrai."

Lorsque Laurence arrive, la police est déjà sur place. "Ils ont fouillé le jeune, mais pas le chauffeur," précise Mireille-Tsheusi Robert, militante pour les droits des afro-descendants en Belgique et auteure de Racisme anti-Noir, entre méconnaissance et mépris.

L'adolescent refuse d'être pris en charge par une ambulance, car il craint que cela ne coûte de l'argent à sa mère. "Les policiers l'ont écouté alors que c'est un enfant et qu'il était clairement sous le choc! Ils n'ont fait preuve d'aucun discernement," s'emporte sa mère.

Naithy rentre chez lui, sa mère décide de porter plainte dans la commune ou a eu lieu les faits. La mère et le fils se rendent au commissariat de Grimberghen, les policiers de service refusent d’accepter la plainte.

Dans la soirée, la famille se dirige à Bruxelles, dans la commune d’Ixelles, que la famille connait bien. Au commissariat d’Ixelles, les policiers en service refusent également d’accepter la plainte.

Malgré l’insistance de la mère face à la gravité des faits, il lui est impossible de déposer plainte.

Après avoir rencontré la militante très active Mireille-Tsheusi Robert (Bamko asbl), les associations "Vie meilleure en Afrique", Nkento asbl, Change asbl, s’organisent et une grande mobilisation a eu lieu le 11 février dernier devant le commissariat de police d’Ixelles

La famille peut enfin déposer sa plainte à Ixelles. "Comme par miracle, Naithy-Nelson est entendu, raconte Mireille-Tsheusi Robert. Il est enfin considéré comme victime et la présence d'un avocat n'est plus une condition sine qua non."

Ce même jour, la famille et les associations apprennent que la société de transport pour laquelle travaille le chauffeur de bus nie l'existence du coup de couteau. Interrogé à ce sujet par le quotidien belge 7sur7, le porte-parole du parquet, Gilles Blondeau, dit également qu'"il n'y a eu certainement personne de poignardé, et même l'existence d'un couteau ne peut pas être confirmée."

Des propos contraires aux éléments de l'enquête, selon l'avocat du jeune homme: "il y avait bien un couteau dans le bus et il appartenait au chauffeur. Cela a été établi lundi soir et l'agresseur a avoué lors de son interrogatoire, confirmant ainsi les déclarations de Naithy. Et si le parquet dit le contraire, il ment." La mère de Naithy-Nelson rappelle, elle, que son fils a été blessé: "le médecin atteste dans le certificat ajouté au dossier qu'il y a bien un impact au couteau sur le corps de mon fils." L'enquête étant en cours, le parquet ne souhaite plus faire de commentaires nous confie une source bien renseignée du Ministère de la justice et qui a requise l'anonymat.

Pour la mère de Naithy-Nelson, la dimension raciste du geste du chauffeur comme de la procédure est indubitable.

"Si mon fils avait la peau blanche,la police et les enquêteurs l'auraient traité différemment. L'agresseur ne serait pas reparti chez lui après avoir donné un coup de couteau à un enfant,"

Cette façon de faire étonne également Me Delva: "Peu importent les déclarations des personnes mises en cause ou des témoins, un homme plus âgé et plus fort qui donne un coup de couteau à un jeune garçon ne devrait pas repartir ainsi."

En attendant d'en savoir plus, la famille réclame que les personnes impliquées prennent leurs responsabilités, y compris la compagnie de bus qui aurait, selon Laurence, recruté un chauffeur dangereux. L’attaque au couteau sur Naithy Nelson, jeune homme noir, par un chauffeur de bus de la Société De Lijn est venu rappeler aux Belges que la négrophobie ne se limite pas à Instagram et peut aboutir au crime

Credit photo: Naithy-Nelson lors de la manifestation du 11 février 2017. Nganji Laeh