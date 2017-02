Cameroun,Commune de Mélong: Kueté Jean Rigolo « Nous comptons œuvrer dans l’éducation » :: CAMEROON "Maintenant que le sport est une chose acquise, pour 2017 qui commence, l’un de nos points de développement va être la santé. A travers les hôpitaux et les centres médicaux d’arrondissement.[...]

#PointsDeau Quelles sont les réalisations qu’on peut déjà mettre à l’actif de votre exécutif ?

Notre politique était axée d’abord sur la propreté de laville. Parce que c’est un aspect important, dans le traitementdes maladies. Donc, depuis trois ans que l’exécutif a été mis en place, je peux dire que nous avons pu réaliser notre objectif premier, à travers la propreté dans tout l’arrondissement de Melong. Et comme il s’agit d?une zone agricole, nous avions aussi pensé aux routes. Vous voyez des travailleurs au bonheur des populations qui, aujourd’hui,ne souffrent plus de l’enclavement. Les vivres sortent et nous sommes fiers que les pays voisins viennent se ravitailler à Melong, le jour du marché : Gabon, Guinée équatoriale. Pareil pour nos grandes villes

Qu’en est-il des autres problèmes de développement ?

Je vais prendre un exemple. Dans le projet de réhabilitation du stade municipal, nous avons pu aménager un forage,qui nous sert à l’entretien du complexe et des joueurs. Et à travers ce forage, nous avons donné un point d’eau au marché de Melong. Avant,les commerçants de Melong achetaient de l’eau, maintenant c’est gratuit. Beaucoup de points d’eau ont été également exécutés dans la commune. C’est le lieu de reconnaître les efforts de l’Etat, qui nous a dotés de beaucoup de points d’eau. Ce qui m’inquiète,c’est surtout leur entretien. Ces forages étant mal utilisés,à peine trois seulement fonctionnent. Mais, la mairie va faire des efforts pour créer des comités de gestion. Afin de veiller sur ces investissements réalisés par l’Etat, pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Elles sont nombreuses, la commune de Melong étant très sollicitée parce que vaste. Maintenant que le sport est une chose acquise, pour 2017 qui commence, l’un de nos points de développement va être la santé. A travers les hôpitaux et les centres médicaux d’arrondissement. Et nous comptons aussi beaucoup œuvrer dans le secteur de l’éducation. Nous avons eu à offrir, il y a quelques jours, dans quatre écoles très démunies, beaucoup de tables-bancs. Parce que, les enfants prenaient leurs cours,assis à même le sol. C’est une initiative que nous allons pérenniser. Tous les deux mois, nous allons fournir aux écoles de l’arrière-pays des bancs et autres équipements,pour le bien-être des élèves

NB: Crédit photo, Michel Mombio