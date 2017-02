Cameroun: Le trafic reprend progressivement à Camrail :: CAMEROON Le trafic reprend progressivement depuis le samedi 11 février 2017 après avoir été interrompu, depuis plusieurs semaines à la suite du déraillement d’un train le 21 octobre 2016 à l’entrée de la gare d’Eseka, à 200 km au Sud de Yaoundé.

#TrainsOmnibus Cependant, les passagers ne peuvent encore bénéficier de tout le confort qu’offre la compagnie ferroviaire. A l’origine de ce service de moindre qualité, LQE apprend que la composition des trains couchettes est modifiée en raison des contraintes techniques.

Tout comme les trains 191 et 192, reliant les villes de Ngaoundéré et Yaoundé offrent uniquement des places de 2ème classe assises, a-ton appris auprès de l’opérateur ferroviaire Camrail, contrôlé à hauteur

de 77,4% par le groupe Bolloré.

A l’inverse, la composition des trains express 181 et 184 desservant Douala-Yaoundé, les trains omnibus 112 et 113 assurant la liaison Belabo-Ngaoundéré et les trains 170 couvrant Mbanga-Kumba reste maintenue.