Guinness Cameroun lance sa première gamme d’emballage et d’embouteillage de spiritueux :: CAMEROON Sous le nom de baptême cube, l’unité de mélange et de mise en bouteille des vins spiritueux de Guinness Cameroun a été inaugurée à son usine de Douala Bassa.

#EmballagesDistincts» Il s’agit des « marques à fort patrimoine, des liquides de haute qualité dans des emballages distincts ». Au-delà de la diversification et l’extension de ses activités, la société brassicole vise à réduire la consommation de l’alcool artisanale de qualité douteuse. Il était temps lorsqu’on se souvient qu’un fait inédit s’était produit le lundi 14 novembre 2016 au village Nkouak à l’est du Cameroun. Une vingtaine de personnes y avaient trouvé la mort après avoir ingurgité un alcool traditionnel (mélange éthanol et éthanol) vulgairement appelé « odontol ». La nouvelle ligne de production de Guinness vient ainsi apporter une solution au double problème de demande et de risque de consommation de l’alcool « non contrôlé ».

Pour Kimani Kirore, de Diageo Guinness Cameroun « Cette ligne vise à innover pour répondre aux demandes des consommateurs ». A l’usine de Bassa, on confesse que ces produits sont dans des conditions technologiques de pointe et conformes aux normes de qualité. Bien plus, pour répondre à la classe moyenne et compte tenu des intrants locaux « la production des spiritueux fait également partie du programme qui vise à réduire la consommation illicite et les effets de cette dernière sur la santé publique et le développement socioéconomique »

Cette cérémonie présidée par Ernest Gwaboubou, ministre de l’industrie des mines et du développement technologique a été rehaussée au plus haut niveau par Ivan Menezes, Directeur General de Diageo plc depuis le 1er juillet 2013. L’investissement qui a couté une rondelette somme de 3 millions de livres sterling va générer des milliers d’emplois au Cameroun et la sous région. Pour Menezes « L’investissement de cube va de pair avec d’autres possibilités d’expansion de la bière qui augmentera notre production de 25%. Cela signifie plus d’opportunités d’emploi pour un plus grand nombre de diplômés qui cherchent un emploi ». Cette initiative a été appréciée à sa juste valeur par le ministre qui a engagé le gouvernement à « toujours continuer à jouer son rôle d’encadrement et d’incitation à l’investissement » pour contribuer à la croissance de l’économie.