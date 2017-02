BÉNIN :: Patrice Talon supprime les visas d’entrée pour plusieurs pays africains :: BENIN Mercredi 15 Février, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a supprimer les visas d’entrées de court séjour pour une trentaine de pays africains.

#PatriceTalon Les autorités béninoises ont supprimé le visa de court séjour pour les ressortissants de 31 pays africains. Cette suppression promise par Talon est inspiré par l’exemple rwandais, qui depuis le 1er janvier 2013, exempte les ressortissants du continent des procédures de demande de visa. La décision de Patrice Talon ne concerne cependant que les séjours de moins de 90 jours. Le Chef d’État avait annoncé cette mesure, en août dernier lors d’une visite à Kigali.

En effet, le 29 août 2016, Patrice Talon affirmait :

« M’inspirant de l’expérience du Rwanda, j’ai décidé que le Bénin n’exigera plus de visa aux Africains. La coopération Sud/Sud peut avoir un vrai sens. Mon espoir est que la coopération entre le Rwanda et le Bénin peut servir d’exemple. »

Selon un document du consulat général du Bénin à Paris, daté du 10 janvier 2017, les ressortissants de 31 pays du continent sont désormais exemptés de visa pour le Bénin pour des séjours d’une durée n’excédant pas 90 jours. Cette liste comprend des pays tels que l’Afrique du Sud, le Kenya, les Comores, les deux Congo ou encore l’Érythrée.

« C’est par le panafricanisme que le continent trouvera définitivement la voie de son émergence, de sa prospérité et de sa sécurité. Pas dans les luttes intestines. Une coopération plus étroite entre nos pays est le seul moyen d’assurer leur sécurité. Une plus grande intégration à l’échelle du continent est la seule manière d’assurer notre prospérité collective.«