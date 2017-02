Cameroun: Après la Cigale à Paris, Lady Ponce fait de révélations sur sa carrière et son avenir (Texte & Vidéo) :: CAMEROON Pour couronner ses dix ans de carrière, la diva camerounaise Lady PONCE a démontré récemment à la Cigale qu´elle était à la hauteur du défi musical. Les fans, mélomanes et artistes venus de partout pour soutenir l´auteur de "Connais-tu l´amour" en sont témoins. Ravissante, mature plus que jamais, la Lady de la musique camerounaise s´est montrée dans la mythique salle remplie de la Cigale.

#LadyPONCE Après dix ans de carrière jalonnée de succès, Lady PONCE a encore beaucoup à donner. Au microphone de Sopieprod, elle fait de révélations sur ses projets, ses ambitions, ses rêves, ses promesses.