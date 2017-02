   CAMEROUN :: La grande muette qui parle :: CAMEROON

Des personnels militaires tout sourire, s’attelant à présenter le stand et à expliquer les missions de chaque corps d’armée ainsi que les équipements exposés. Le tout sur fond de musique. Résultat, le site ne désemplit pas. Dans un grand espace ouvert, on aperçoit des équipements destinés à la lutte contre les sinistres, tels que les combinaisons de sauvetage aquatique et les extincteurs destinés au Corps national des sapeurs-pompiers. Le contrôle routier est également mis en exergue dans le box réservé à la gendarmerie, à travers les équipements tels que le radar, les scanner et les détecteurs de métaux.

« On ne peut pas parler de climat des affaires sans évoquer la défense et la sécurité. Nous avons voulu saisir l’opportunité qu’offre Promote pour présenter aux opérateurs économiques nos capacités en matière de défense ».

ce n'est pas une première mondiale. Ailleurs, cela se fait depuis des lustres. C'est peut-être un petit pas vers la bonne direction. Mais cela n'effacera pas le traumatisme et la barbarie qu'ont fait vivre cette armée aux nombreux civils. Des disparus de bépanda au massacre de février 2008 en passant par les opérations villes mortes et commandement opérationnel



Il n'y a qu'en Afrique où les populations et l'armée se regardent depuis des décennies en chiens de faïence. Or, l'armée et le peuple ne doivent former qu'un.