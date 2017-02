CAMEROUN :: Yaoundé : 59 blessés dans un carambolage :: CAMEROON Un camion transportant des élèves gendarmes se rendant à Koutaba a perdu les freins hier après-midi.

#LhôpitalMilitaire Des parents et membres de famille assis à même le sol. Le visage inquiet pour certains et des yeux presque larmoyants pour d’autres. Le portail de l’hôpital militaire de Yaoundé grouillait de monde hier en fin d’après-midi. « C’est un coup de fil d’un ami m’annonçant la nouvelle qui m’a réveillé en plein sommeil. J’ai pris un taxi à destination de cet hôpital.

Dans la précipitation, j’ai oublié mon téléphone et mon badge de service. J’ai le cœur qui bat parce que je ne sais pas dans quel état se trouve mon fils », confie Marie Clarisse Nanga, en service à la CRTV-Radio. Comme elle, de nombreux autres n’ont pas accès à l’intérieur de cette formation hospitalière. Aucune négociation n’est possible avec le gardien. « On ne vous comprend pas. Il s’agit de nos enfants. Laissez-nous entrer s’il vous plaît » entend-on dans la foule.

Entre temps, les plus courageux s’adonnent à la prière. « Le Seigneur doit nous venir en aide en protégeant nos enfants. C’est pour chercher leur pain quotidien qu’ils vont en formation », susurre une autre maman. A l’intérieur de cette formation hospitalière, le personnel médical rassure. « Nous avons enregistré 59 blessés et aucun cas d’extrême urgence n’est signalé. Il n’y a aucun mort. Nous allons faire des radiographies pour ceux qui ont eu des fractures. La vie de personne n’est en danger », explique le colonel médecin Jacba, médecin-chef de l’hôpital militaire de Région n°1.

« Certains internautes ont fait paniquer les familles, ce qui fait que nous sommes envahis. Nous leur disons que tout va bien et la situation est maîtrisée », conclut le Dr Jacba. Selon certains témoins, l’accident a été provoqué par une défaillance du système de freinage d’un camion en convoi. Ce qui a entraîné un carambolage qui n’a causé aucune perte en vie humaine en dehors de quelques traumatismes qui sont enregistrés. Au moment où nous mettions sous presse hier, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo était annoncé au chevet des blessés pour s’enquérir de leur état de santé. Les victimes sont des recrues du contingent 2017.

Elles ont été retenues dans le cadre du recrutement militaire. Après leur rassemblement lundi dernier, elles ont pris la direction du centre d’instruction de Koutaba .