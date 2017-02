Belgique- Cameroun- Diaspora : Annette Ntignoi Fopa dédicace son premier roman à Charleroi :: BELGIUM Annette Ntignoi Fopa dédicacera son tout premier roman intitulé Roméo et Binéta à l’hôtel Leonardo de Charleroi le samedi 18 février 2017 à partir de 15 heures.

#DuneMixitéCulturelle L’ouvrage s’inspire de l’histoire d’une jeune femme migrante confrontée à la difficulté qu’engendre la cohabitation de deux cultures dans un couple mixte. « La vie du couple est parfois la conjugaison de deux cultures cohabitant sous le même toit : s’impose alors la nécessité de concessions et surtout d’accommodation » explique l’auteur.

Au fil des pages du roman de Madame Ntignoi, le couple mixte ne fait pas référence au sexe respectif des partenaires, encore moins à leur race. Il s’agit tout simplement d’une mixité culturelle comme le rappelle la néo-écrivaine: «Il touche alors le côté émotionnel, donc sensible des personnes engagées dans ce type de mariage. Binéta et Roméo ont du mal à accorder leurs violons, ils se parlent sans se comprendre ; le couple bat de l’aile.» L’histoire racontée ici est une fiction qui n’est pourtant pas loin des réalités quotidiennes que vivent plusieurs immigrés africains en Europe.

Comment Binéta et Roméo vont-ils accommoder leurs différences culturelles dans l’intérêt de leur couple et surtout dans l’intérêt du petit Julien né de leur union ? La réponse se trouve dans les pages du roman qui va créer l’évènement à Charleroi ce week-end. En attendant, un petit florilège des propos tenus par les personnages du roman donne le ton d’une parfaite illustration.

Extraits du livre ROMÉO ET BINÉTA

« - Tu n’as pas un cancer, tes parents ont fait comme si c’était le cas.

- Mon amour, la couleur de ta peau peut être un obstacle pour eux, il faut seulement leur laisser le temps de franchir cet obstacle.

- N’ont-ils pas pensé un instant que la couleur de ta peau pouvait être un obstacle également pour les miens ?

- Non, ils ne pensent pas comme ça, ils savent que c’est plus un privilège de ton côté et une malédiction du mien.

- Ah ça ! J’hallucine, et qu’est-ce que l’on fait alors ensemble ? » P 104

« Ce procès d’intention de mariage pour les papiers est difficile à supporter. Les intrusions inopinées des policiers dans l’intimité du couple, les perquisitions, les enquêtes de voisinage, font de Binéta une criminelle potentielle. Elle qui n’a jamais connu d’ennuis avec la police encore moins la justice, se voit traiter comme une vulgaire délinquante. » P 113

« Jusqu’ici, elle a tant bien que mal fait des efforts pour apprendre et comprendre la culture de son époux. Voici qu’au moment où la sienne fait irruption dans leur nid d’amour, il prend ses jambes à son cou ». P 127

« Les dés sont jetés depuis que Roméo impose l’allaitement artificiel. Julien avec ses yeux gris et sa peau café au lait symbolise plus le mélange racial que culturel. Il devient, malgré lui, l’objet de dispute de ses parents qui ont du mal à assumer la mixité culturelle du couple ». P 169

« Heureusement que la circoncision est irréversible, Binéta savoure cette victoire en silence en essayant de calmer la situation. La colère de Roméo était prévisible mais elle savait que cet acte était pour le bien de son fils ». P 205

Eléments de Bibliographie

Née dans une famille polygamique en Afrique, Annette Ntignoi s’est toujours interrogée sur ce cœur d’homme partagé entre l’amour de plusieurs femmes. Bien plus, elle a fait de la promotion des droits de la femme son combat.

L’auteur a quitté son Cameroun natal et a immigré en Belgique où elle réside depuis une vingtaine d’année. Militante engagée des droits de l’homme dans son pays d'accueil, Annette Ntignoi a été récompensée par le prix femme de paix 2014 décerné par le Sénat Belge.



Annette Ntignoi est également la promotrice du festival Africulture très connu en Belgique. Africulture célèbre la culture africaine une fois par an à Charleroi dans le cadre de la journée internationale de la femme. Quand un auteur de la diaspora africaine se met à l'écriture d'un roman, la dédicace devient un évènement incontournable.

date: samedi 18/02/2017 (15-18 heures)Lieu: Hôtel Leonardo, 11 Boulevard Pierre Mayence à 6000 Charleroi.Au départ de la Gare de Charleroi Sud, prendre Métro N° 4 Gilly-Soleimont, 04 minutes de temps de parcours (deux arrêts) descendre à l'arrêt Charleroi Parc (M).

Roman: Roméo et Binéta

Auteur: Annette Ntignoi Fopa

Editeur: St Honoré éditions- Paris, France

Image de couverture: BigLudar Graph

Graphisme: Graphik Projects

Prix: 18,90 euros TTC