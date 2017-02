Cameroun, Le TOP 16 DES FIGURES LEGENDAIRES DE L’OUEST EN 2016…PREMIERE PARTIE :: CAMEROON Courant le mois de février 2016, nous avons publié sur ce site le Top 15 des personnalités ayant marqué la région de l’Ouest en 2015. Sans avoir la prétention d’avoir toujours choisi les plus brillants, nous assumons, notre choix, celui d’avoir parlé de ceux qui savent donner une visibilité à leurs actions et savent se rendre disponibles…Nous sommes en 2017, et nous avons le devoir d’inaugurer ce jour une série sur les 16 figures légendaires de l’Ouest en 2016. Ce sont des leaders qui se sont démarqués dans le social, la politique et les affaires…Pour cette première partie, Dr Madeleine Tchuinté, ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation (Minresi), François Mefinja Foka, directeur de l’Uccao, Me André Marie Tassa, représentant du bâtonnier du barreau des avocats dans la région de l’Ouest et Elie Kamga, psychothérapeute et promoteur de Cap zone rurale à Bandja sont des personnalités distingués de notre casting.

I-Dr Madeleine Tchuinté

Audacieuse, humaniste et traditionnaliste



Que ce soit à Bafoussam, à Bandjoun ou à Bayangam, une constance se dégage lorsque l’on prononce le nom de Dr Madeleine Tchuinté, ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation(Minresi) depuis le 08 décembre 2004 : elle est caractérisée par son extraversion, sa curiosité et son anticonformisme. Sa souplesse ou sa flexibilité personnelle lui sont d'une grande utilité dans les situations qui demandent tact, diplomatie et répartie instantanée. Elle a su jouer pour calmer de nombreux fermiers de la région de l’Ouest lors de la crise de la grippe aviaire ayant secoué cette partie du pays et suscité le courroux des uns à l’endroit du pouvoir de Yaoundé. Son pouvoir d'adaptation, reconnaît-on, lui permet de se mettre facilement au niveau de ses interlocuteurs. Et courant 2016, elle a activé ce levier pour dénouer les situations politiques les plus compliquées dans les milieux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) à l’Ouest. Surtout qu’elle porte la casquette de secrétaire nationale à la culture, à l’éducation et à l’environnement. Esprit libre, ouvert à tout, elle sait être très sociable et charmer par son esprit toujours en alerte ainsi que ses attitudes originales. Elle sait bien allier sa foi de chrétienne catholique aux us et coutumes de la région de l’Ouest où elle porte fièrement le titre de Mafo’o Mbugouong à la chefferie supérieure de Bayangam. Intelligente et vive, elle cherche à inventer de nouvelles façons de vivre, de nouvelles possibilités techniques, de nouveaux courants de pensées. Ce qui fait que c’est avec beaucoup de joie qu’elle a accompagné son homologue du gouvernement le Pr Jacques Fame Ndongo le vendredi 08 juillet 2016 à l’université de Dschang pour l’adoubement officiel de 27 nouveaux agrégés au sein de cette institution de l’enseignement supérieur. Audacieuse et humaniste, courant le mois de mars 2016, elle a annoncé le dégazage imminent du lac Mounoun dans le département du Noun. Très documenté, et amoureuse de la lecture, elle aime prouver et convaincre lorsqu’elle s’exprime devant une tribune. A l'aide d'arguments logiques et de connaissances rationnelles, elle n'hésite pas à faire face à ce qui lui est proposé et à jouer à fond son rôle. Ce qui fait que la vulgarisation des nouvelles semences et techniques culturales lui tiennent à cœur. Au-delà de ses missions officielles de membre du gouvernement, elle a contribué à de nombreuses campagnes de distribution des semences améliorées en faveurs des populations de la région.

II-François Mefinja Foka

En route pour la modernisation de l’Uccao



La relance de la culture du café dans la région de l’Ouest semble lente. Les jeunes ne sont pas motivés à s’y investir. Mais sous l’impulsion de François Mefinja Foka, directeur général de l’Union centrale des coopératives agricoles des planteurs de l’Ouest (Uccao), de nombreuses plantations de café ont resurgi, et ses promoteurs produisent et livrent du café arabica à cette société. Laborieux, méticuleux, inventif, François Mefinja Foka a ainsi démontré qu’il est à l'aise pour résoudre les problèmes concrets. La routine ne lui fait pas peur et son souci du détail font de lui le consciencieux en chef de toute l'équipe. Le respect du droit, le sens du devoir et ses habitudes rigoureuses font de lui un manager minutieux et sûr. Ponctualité, patience et prudence donnent à son quotidien des bases solides sur lesquelles il construit des œuvres à toutes épreuves. Ses collaborateurs de l’Uccao en savent quelque chose. Surtout lorsqu’il faut traiter de cette modernisation et déploiement international de cette société des coopératives. Réfléchi et tenace, il ne relâche jamais ses efforts sur ce long chemin pénible de la réussite. Des observateurs soulignent qu’à être trop réaliste et à privilégier surtout la précision et le sens pratique dans un environnement personnel ordonné et strict, il paraît un peu sec et manquant de chaleur. Il reste peu expressif et méfiant vis-à-vis des autres dans le domaine des relations interpersonnelles. Ce directeur général s’est investi courant 2016 pour donner plus de visibilité à l’Union centrale des coopératives de l’Ouest (Uccao).Selon Omer Gatien Malédy, le secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC), l’UCCAO sous Francois Mefinja est l’un des fleurons de la filière au Cameroun. Sa présence remarquée en Italie à la foire du café en témoigne. Le développement des

potentiels économiques, la prise en charge de l’environnement, la planification et le respect de la règlementation pour booster la croissance économique à travers la relance de la caféiculture font partie des priorités de son directeur général. Reste que celui-ci ne lésine aucun effort pour donner une visibilité forte, surtout à l’international, à l’Uccao. De même que son engagement au Fodec. En résumé, pour moderniser la torréfaction du café, il pense que le renouvellement des équipements de l’usine de torréfaction du café de l’Uccao est fondamental.

III-Me André Marie Tassa

Vecteur de solidarité et de professionnalisme au Barreau



Il est géant au propre comme au figuré. Il affiche largement un fort enthousiasme, une jovialité et un optimisme communicatifs. Pour lui, la précarité et l’indigence ne sauraient fait bon ménage avec la toge d’avocat. Sa posture de représentant régional du bâtonnier du barreau des avocats du Cameroun à l’Ouest est enviable. Et pourtant, cette tâche ne facilite pas la vie chez cet avocat ayant prêté serment en 2003. Me André Marie Tassa a, courant 2016, multiplié des astuces pour faire valoir sa casquette de membre du Conseil de l’ordre et de représentant de bâtonnier, Me Francis Ngnié Kamga. Mais il repose sur un socle familial bien solide. « Il est fortement perspicace, ambitieux et possède le sens de l'initiative. Il renferme beaucoup d’énergie. Il est puissant et subtil intérieurement. Il a un esprit qui le pousse à toujours être supérieur à lui-même. Il possède un niveau spirituel très profond au regard de sa foi de chrétien catholique. Il a la capacité de guider les autres, et cela se révèle pour lui souvent comme une vocation ou une mission », constate-t-on de lui. Face aux insuffisances professionnelles de certains avocats stagiaire, il s’est montré pédagogue pour stimuler leur formation dans les cabinets et des foras de discussion. De même, à la suite du décès de quelques avocats de son ressort ou ceux originaire de a région, il a mobilisé les

uns et les autres pur redonner du prestige au barreau. L’assistance médicale apportée à Me Eddy Michel Nouayou ou le soutien apporté à Me Emile Tchappi en témoigne de l’attitude de Me André Marie Tassa comme vecteur d’un élan de solidarité et d’humanisme chez les avocats de l’Ouest. Au fond, Me André Marie Tassa tient au relèvement du standing de vie de ses confrères. Il apparait comme un modèle à suivre pour nombreux jeunes du fait de ses qualités de probité morale et intellectuelle. Son esprit toujours en alerte lui permet d'astucieuses synthèses et la mise en place de nouvelles idées. « Il est persévérant, avec un esprit d'analyse et une logique implacable. Il est bien organisé dans sa tête et fortement efficace dans le développement et la direction. Il révèle en lui un comportement très équilibré. Il est habité par le souci de rendre service », analyse-t-on. Et surtout il a montré courant 2016, sa fidélité au bâtonnier Jackson Ngnié Kamga. Ce qui conforte ses supporters à Bafoussam, notamment les militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), parti dans lequel milite cet avocat.



IV-Elie Kamga

Lutteur dans l’âme reconvertit dans l’humanitaire



Sa silhouette de baroudeur ne passe pas inaperçue à Bandja. Elle montre qu’il dispose d’un réservoir d’énergie et d’un gisement d’idées inépuisables. Malgré sa casquette de président de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rpdc) du haut-Nkam Nord, il n’a pas perdu son attitude lutteur professionnel. Son habitude de se mettre en pantalon de marque Jean ou de mouler son torse avec des tee-shirts ne l’a pas quitté. Et ça lui colle à la peau. Ancien Inspecteur principale en santé primaire à la commune de Borlänge en Suede, il manifeste un pouvoir d’attraction dans les milieux ambiants. Et surtout lorsqu’il pose des actions au nom de Cap

Zone rurale, (centre d’assistance et de promotion en zone rural dont le siège social est à Bandja). Une association de droit camerounais qu’il pilote grâce au soutien d’une organisation non gouvernementale internationale, dénommé Vanner Emellan avec son siège social à Gävle en Suède( www.vanneremellan.org). Un déploiement très intense en 2016. Soutien à la formation au leadership social des membres de l’association des élèves et étudiants Bandja du Cameroun. Dans la même foulée, il a contribué au renforcement des capacités syndicales des délégués du personnel des entreprises basées dans le département du Haut-Nkam. Les secrétaires d’état-civil de la contrée se sont également mis à son l’école en matière d’informatisation d’archivage numérique des données. Louables ses actions traduisent qu’il est persuasif et futé, il a également des capacités à gouverner sans entendre le son du canon. Il est adroit pour les affaires, et a été mandaté par la chambre de commerces de Gälve comme représentant au Cameroun. On note qu’il est efficace pour les réalisations originales, mais semble moins à l'aise lorsqu'il s’agit de sentiments. Il sait défendre son prestige personnel. Il est indépendant, parfois isolé. Il est généreux, certes, mais il lui arrive parfois de considérer les autres uniquement comme des administrateurs potentiels, des faire-valoir. Car il a tendance à la fierté et à la froideur. Il a souvent un penchant pour la critique sans nuance, il n'accepte pas vraiment les erreurs des autres. Car il est très résistant et solide et affiche un besoin d'autonomie et d'indépendance est très marqué, même dans ces activités de président de section Rdpc. C’est ainsi qu’il a organisé la fête-anniversaire de ce parti le 24 mars à Bandja, sans trop attendre des élites extérieures.