Cameroun: Forum pour l’éducation à l’environnement et au Développement Durable (FEDD) :: CAMEROON La première édition du Forum international sur l’éducation à l’environnement et au Développement Durable à l’initiative de Horizon Jeune et Solidarité en Action pour la Jeunesse de Douala en partenariat avec Les Francas, et la Mairie de Dschang.

#DéveloppementDurable L’événement avait pour but de créer un espace d’échange, de réflexion et de partage d’expertises à l’échelle internationale pour valoriser l’implication citoyenne des jeunes dans un objectif de croissance et de développement participatif dans leur communauté.

Ce forum a réuni des Camerounais et des Français sous le thème général suivant:

« Le partage des « bonnes pratiques » entre le Cameroun et la France en matière d’engagement citoyen des jeunes et acteurs locaux pour l’éducation au développement durable ».

DÉCLARATION FINALE

Nous les jeunes, délégués au Forum international sur l’engagement citoyen des jeunes et acteurs locaux pour l’éducation au développement durable (FEDD), venus du Cameroun et de la France, réunis à Dschang du 6 au 7 février 2017 autour du thème «« Le partage des « bonnes pratiques » entre le Cameroun et la France en matière d’engagement citoyen des jeunes et acteurs locaux pour l’éducation au développement durable », convenons de ce qui suit:

convaincus que le présent et le futur de notre planète dépendent de l’engagement et de la participation des jeunes;

convaincus que l’investissement dans ces valeurs constitue une garantie pour le développement durable de nos communautés;

conscients de la volonté de la Mairie de Dschang, des Francas et des pouvoirs publics, de faire de la participation des jeunes un enjeu majeur de développement

1. Nous nous engageons à:

* pérenniser les contacts établis et les informations échangées lors du Forum FEDD à travers le développement de plates-formes de partages et d’échanges y compris l’utilisation des médias sociaux;

* promouvoir le renforcement de l’engagement citoyen dans nos communautés respectives;

* Montrer les enjeux de l’économie verte pour l’environnement

* mettre sur pied un réseau de plateforme pour la promotion de l’éducation à l’environnement et au développement durable

Ensemble, agissons pour la protection de la planète…

2. Nous recommandons

aux jeunes et associations de:

* œuvrer au renforcement de la participation des jeunes à la vie publique et politique de leur pays;

* appuyer le développement des formations;

* faciliter les échanges pour savoir ce qui est mieux adapté à notre réalité

* mettre sur pied un bulletin d’information sur le suivi et l’évaluation des recommandations du Forum FEDD;

* développer des liens de partenariats directs entre les organismes des jeunes du Nord et du Sud afin de favoriser et renforcer le partage d’expériences entre les jeunes.

Aux pouvoirs publics:

* La mise sur pied d’un fond vert pour la promotion du développement de l’entreprenariat social;

* Assurer des stages de vacances portant sur l’économie verte organisée par la mairie et les entreprises,

* Mettre sur pied des programmes de formation, d’accompagnement et de soutien des jeunes

* plaider pour un partenariat entre les universités et les opérateurs de télécommunications en vue de la réduction de la facture numérique et le favoritisme des initiatives en matière environnementale;

aux institutions partenaires de:

* favoriser les formations en faveur des jeunes sur le renforcement des capacités,

* ratifier et appliquer les engagements internationaux qui encouragent la participation des jeunes à la vie de leur communauté;

* faciliter l’obtention de visas pour les jeunes participants à des projets internationaux dans les domaines sociaux et environnementaux

* Mettre sur pied un comité de suivi en matière environnementale

* financer les initiatives des jeunes visant notamment à encourager l’entrepreneuriat et la participation citoyenne;