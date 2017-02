Cameroun, VERBATIM,BCPME: LE COUT PROBABLE, D’UN SIMPLE DEFICIT DE BON SENS! :: CAMEROON Sous toutes réserves, si l’affirmation contenue dans le lien en dessous de cet article était confirmée, il ne serait pas trop tôt, pour interroger le projet industriel lui-même!

#GarantieSouveraine En effet, j’ai fait part à l’époque de mes extrêmes réserves, tant le business model de l’Institution me semblait floue, et manquant cruellement de réalisme: la préoccupation à l’époque de sa création semblait être avantage portée sur l’effet d’annonce, liée à la “concrétisation d’une promesse du Président de la République”, plutôt que d’assurer tant la solidité, que la pérennité de la BCPME.

On est pourtant dans un domaine vital et stratégique pour notre économie, ou la pression des besoins à elle seule, traduit un réel besoin d’aide et d’assistance, en plus d’impliquer un secteur ou toute approximation finit toujours par révéler son coût.

En effet, il peut paraître étonnant qu’une telle initiative, dans un contexte de développement, ait pu être envisagée hors une

Agence d’Etat, dont elle servirait de bras financier, dote pour ce faire de la garantie souveraine. Il n’est pas moins étonnant, que cela ait pu se faire, en comptant sur les seules ouvertures de comptes, et les dépôts de la clientèle, sans prévoir des le départ, la mise en place d’un système autogéré de mutualisation du risque ainsi que des garanties, consécutifs a la fonction finale, qui est de mettre à la disposition des PME, les moyens de leur développement, a un coût, ainsi qu’a des conditions préférentielles; L’intérêt d’une telle Institution tenant à la nature de ces conditions, qui doivent être différentes de celles du marché.

Ce souci de pouvoir accorder des prêts bonifies sectoriels, est la principale motivation dans un pays comme la France, lorsqu’elle a entrepris de se doter d’un réseau d’Institutions Financières a Statut Particulier (IFSP), au lendemain de la deuxième guerre mondiale. La même préoccupation explique la survivance aux Etats-Unis- Temple du capitalisme mondial, d’agences dites Fédérales telles que US EXIMBANK.

Est-il besoin de le rappeler, la capacité d’emprunter d’une Banque sur les marches, autant que celle de prêter aux agents économiques, est fonction de sa surface financière. Il convient d’entendre par surface financière, le montant de fonds propres apparaissant en haut de son bilan.

L’incorporation du Fond de garantie mentionne plus haut auxde l’Institution aurait ceci d’intéressant que par sa croissance exponentielle, elle créerait automatiquement un effet de levier dynamique facilite par la garantie souveraine, lui permettant de capter sur les marches des ressources toujours plus importantes, aux conditions les mieux adaptées aux besoins du secteur fragile et embryonnaire des PME nationales.

C’est à croire que nous ne savons pas tirer avantage et leçons des expériences antérieures, ou le dispositif (BCD-FOGAPE-CAPME), qui demandait juste d’évoluer dans le sens d’une amélioration, était déjà mieux adapte au contexte de l’époque, si l’on faisait abstraction d’une certaine incurie managériale !

