CAMEROUN :: Route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena : Le démarrage de bitumage de la section Yoko-Lena était prévu le 10 février 2017 :: CAMEROON Un ordre de service a été notifié à l’entreprise SINOHYDRO qui se déploie déjà sur le terrain pour l’installation de sa base vie et la reconnaissance des sites de carrière pour les essais sur les matériaux.

#LentrepriseSinohydro L’on est un peu plus édifié sur l’état d’avancement du projet de bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena, mais surtout la section Yoko-Lena. Le démarrage officiel des travaux de bitumage de cette section était prévu le 10 février 2017 à la suite d’une descente sur le site du projet. C’est du moins ce qui est ressorti de la réunion de concertation qui s’est tenue le jeudi 02 février 2017 au ministère des Travaux publics, et qui tenait lieu de cadre de lancement des travaux de bitumage de cette section. Cette concertation est intervenue après des descentes sur le site du projet effectuées par l’entreprise SINOHYDRO, chargée de l’exécution des travaux de bitumage de cette section.

Réunissant le Maître d’Ouvrage, l’entreprise et le Bureau d’études et de contrôle, cette concertation avait pour objectif d’évaluer les mesures préparatoires au démarrage des travaux, la mise en commun des modalités de suivi du tableau de bord du projet et l’examen des questions diverses liées à l’installation de l’entreprise sur le site de projet. A cet effet, l’on informe au Mintp qu’un ordre de service de démarrage des travaux a déjà été notifié à l’entreprise SINOHYDRO qui du reste, s’est déjà rendue dans la ville de Yoko pour l’installation de sa base vie et la reconnaissance des sites de carrière pour les essais sur les matériaux.

De manière spécifique, les travaux de bitumage du Lot 4 de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena, Yoko- Lena vont s’étendre sur un linéaire de 44,9 kilomètres. Ils sont financés à hauteur de 19,6 milliards de FCFA par la Banque africaine de développement et l’Etat du Cameroun, et ils doivent s’achever le 10 février 2019. Pour assurer le contrôle et la surveillance de ces travaux, le groupement CIRA/ BEC la Routière a été retenu pour l’exécution des opérations de ce volet du projet, de même qu’il assurera également la surveillance et le contrôle des lots 2 et 3, pour un montant total de 5,4 milliards de FCFA. Pour l’entreprise SINOHYDRO, il s’agira d’exécuter les travaux de bitumage d’une route de 7 mètres de large avec des accotements de 1m en rase campagne et de 1,5m en zone urbaine de part et d’autre, ainsi que l’aménagement d’infrastructures connexes qui permettront d’améliorer les conditions de vie des riverains de cette route.

Dans l’ensemble, le projet de bitumage de la route Batchenga-Ntui- Yoko-Lena prévoit l’aménagement de 245 Km de routes de 7m de large avec des accotements de 1m en rase campagne et 1,5m en zone urbaine de part et d’autre, la construction d’un pont de 400 m sur la Sanaga à Nachtigal et l’aménagement de 120 km de route communale. Il y a également la construction de 08 unités polyvalentes de transformation et de commercialisation à l'énergie hybride (solaire électrique), etc.

Ce projet devrait contribuera à l’atteinte des objectifs de croissance contenus dans le Document stratégique de réduction de la pauvreté pays (DSRP) des pays de la CEMAC. Plusieurs aménagements connexes sont aussi prévus dans ce projet, à l’instar de la construction et de la réhabilitation des infrastructures socioéconomiques, l’appui aux activités spécifiques et entrepreneuriales des femmes, l’appui au développement urbain, à la réorganisation et au renforcement des capacités institutionnelles techniques des services municipaux.

Mais aussi un appui institutionnel au secteur des transports en cohérence avec la vision 2035 qui vise élaboration d’un programme prioritaire de développement des infrastructures de transport au Cameroun.