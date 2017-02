CAMEROUN :: Carlos Miguel Fierens De Morais : « D’ici fin juin, 13 lignes complémentaires seront fonctionnelles » :: CAMEROON Le président du Conseil d’administration de Stecy donne des précisions sur le déploiement de cette nouvelle société de transport urbain dans la ville de Yaoundé.

#LeMomentVenu Est-ce que la voirie urbaine de Yaoundé, à l’état actuel, va vous permettre de travailler efficacement ?

Permettez-moi tout d’abord de dire que 43 bus sont prêts à démarrer. Ils vont desservir 5 lignes pilotes pour un moment, et d’ici fin juin 2017, 13 lignes complémentaires seront fonctionnelles. Pour revenir à votre question, nous pouvons dire qu’à ce stade, il y a des choses à faire. Mais comme on le dit souvent, Paris ne s’est pas construit en un jour. Nous allons travailler en partenariat avec le ministère des Transports, la communauté urbaine de Yaoundé, afin d’améliorer progressivement l’infrastructure routière à laquelle vous faites allusion, de manière à donner l’engouement aux populations bénéficiaires de ce service public d’être satisfaites.

Avec les statistiques, nous avons prévu entre 80 000 et 100 000 usagers par jour. Ça, c’est à terme. Nous estimons que la demande est là, puisque selon nos études, les taxis ne couvrent que 11% de la demande à Yaoundé. Ce qui est relativement bas. Nous comptons donc travailler conjointement avec tous les taximen et tous ceux qui font dans le transport en vue de répondre efficacement aux besoins des populations en matière de transport urbain.

Vous avez dit dans votre discours de circonstance que vous entendez instaurer le paiement automatique pour avoir accès aux bus. Pourquoi ?

C’est un choix qui n’a pas été fait au hasard. Cela participe de notre volonté de sécuriser le système de transport. Nous sommes encore en train d’en parler avec notre partenaire AC Group qui développe la solution de paiement à puce Tap & Go. Il convient de souligner qu’AC Group a déjà fait ses preuves au Rwanda, et nous voulons expérimenter cela au Cameroun. Le moment venu, on aura des agents dans tous les coins de rue, au niveau des arrêts-bus et même dans les stations qui s’occuperont de la vente des cartes d’accès aux bus. Nous ne voulons pas de monnaie dans notre système.

Les habitants de la ville sont de plus en plus sceptiques vis-à-vis des sociétés de transport urbain proposées dans la ville de Yaoundé. Est-ce que vous pouvez garantir que les bus de Stecy sont partis pour durer ?

Nous croyons que si les uns et les autres prennent leurs responsabilités, il n’y aura pas de problèmes. Si tous les usagers prennent l’engagement de sécuriser les bus, de ne pas les endommager, vous verrez que notre système de transport de masse se portera bien. Les bus que vous avez vus et qui vont transporter les populations sont les mêmes qu’on trouve en Europe, et ils peuvent même rouler pendant les 20 prochaines années, si nous faisons tous preuve de responsabilité.