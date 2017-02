Belgique: Un avis de disparition plutôt tardif :: BELGIUM Paola Dinang Simo, 17 ans, n’est pas rentrée chez elle, à Vezon (Tournai) depuis le 23 décembre dernier et l’avis de disparition officiel n’a été diffusé suir le site de la police fédérale que ce lundi. Pourquoi si tard?

#PaolaDinangSimo Paola Dinang Simo, une jeune fille de 17 ans d’origine africaine a quitté son domicile, situé à Vezon (Tournai), le 23 décembre dernier. Depuis, elle n’a plus donné aucun signe de vie.

L’avis de disparition a, dans un premier temps, été diffusé par Child Focus et nous l’avons d’ailleurs relayé sur notre site dès ce samedi. Cela même avant que ne soit repris l’avis officiel sur le site de la police fédérale qui, lui, a été diffusé ce lundi seulement.

Pourquoi le parquet n’a-t-il pas jugé utile de signaler publiquement plus rapidement cette disparition sachant qu’en cas d’enlèvement, par exemple, ce sont les témoignages apportés durant les premières heures qui peuvent s’avérer les plus pertinents?

«Renseignements pris auprès du magistrat instructeur, nous précise le substitut Frédéric Bariseau, dans le cas très précis de cette jeune fille, tout permettait de penser qu’il s’agissait d’une fugue. Dans ce cas, il n’est pas toujours opportun de lancer trop tôt un avis de recherche au risque de voir le jeune en fuite se cacher et rendre toute localisation difficile… Il appartient au magistrat de juger s’il est opportun ou non de lancer un avis en fonction de l’orientation que prend l’enquête…»

On peut donc aujourd’hui légitimement penser que l’hypothèse de la fugue n’est plus la seule retenue. Quoi qu’il en soit, cette jeune fille est, aujourd’hui, toujours dans la nature.

Pour permettre son identification, on précisera qu’elle est de corpulence normale et mesure environ 1m65, qu’elle a des cheveux noirs et pourrait porter des extensions. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon bleu, un pull orange, une veste grise et des baskets.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, vous pouvez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30 300 ou avec Child Focus via le numéro 116000.

Vous pouvez également réagir via émail: avisderecherche@police.belgium.eu