CAMEROUN :: Recrutement militaire : Prise d’armes à Yaoundé :: CAMEROON Environ 6000 jeunes ont regagné hier les différents sites de rassemblement pour se rendre dans les centres d’instructions en vue de leur formation.

#CentresDinstruction «Tu vas à la fête ? », «vite roule dans la poussière!», « Seau sur la tête. Tu laves tes mains pour faire quoi ? » Ces bouts de phrases et d’autres sont balancés par des militaires en civil aux nouvelles recrues rassemblées au Centre de formation technique des armées à Ekounou (CEFTA). C’est au pas de course, crâne rasé, seau posé sur la tête, machette en main et sac au dos que les 1000 postulants du Centre de perfectionnement des forces armées de Ngaoundéré ont pris le chemin du CEFTA.

A la Base aérienne 101 (BA) de Yaoundé, c’est une foule immense qui a ef- fectué le déplacement. Parents et amis sont venus accompagner qui, un enfant, qui, un fiancé ayant été retenus dans le cadre du recrutement militaire. Un millier de recrues sera déployé au génie militaire de Douala, le rassemblement à la BA 101 s’effectue dans une ambiance bon enfant.

Assis à même le sol, les recrues entonnent en chœur plusieurs chansons. Question de garder le moral au beau fixe. Ceci sous le regard attentionné de l’adjudant Magelan Dang, sous-officier de sécurité à la Base aérienne 101. Dans cette marée humaine ayant causé des embouteillages hier matin, se trouve Marie Danielle Bissa, gendarme à la retraite venue accompagner Lucrèce Tang Ngono, sa fille.

La mine triste, elle se confie : « C’est un enfant qui a toujours vécu à l’internat parce qu’un peu choyée. J’espère la voir transformée par cette formation et devenir une vraie militaire. Je suis venue lui passer le flambeau».

Il en est de même pour Dominique Essono, qui a longtemps attendu ce recrutement. Fier de réaliser son rêve de devenir militaire comme son père, il a regagné son lieu de rassemblement à Ekounou vers 6 h. Une fois cette première étape franchie, ils vont être dispatchés dans les différents centres d’instruction de Koutaba, de Ngaoundéré, de Bertoua entre autres.

« Je suis très heureux de défendre les couleurs de mon pays que j’aime de tout cœur. Je m’engage pour la patrie », confie avec fierté l’un d’entre eux. Pour le colonel Didier Badjeck, chef de la division de la Communication au ministère de la Défense, il s’agit d’inculquer un esprit de discipline, de cultiver l’abnégation, le sens de l’effort, l’altruisme et une loyauté sans faille aux jeunes militaires. Le contingent 2017 ainsi préparé va disposer d’un moral à toute épreuve .