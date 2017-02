NIGÉRIA :: Nigeria- USA: Echange téléphonique entre Buhari et Trump L'appel téléphonique entre Donald Trump et Muhammadu Buhari a eu lieu lundi, selon le gouvernement nigérian.Dans un communiqué, la présidence nigériane a indiqué que la conversation a été cordiale entre les deux chefs d'Etats. Et d'ajouter que le président Buhari a félicité son homologue américain pour son élection.

#DonaldTrump De son côté, Donald Trump a encouragé Muhammadu Buhari à poursuivre le travail qu'il accomplit en le félicitant pour les efforts fournis pour sauver vingt-quatre des filles de Chibok.

Coopération militaire

Les deux dirigeants ont discuté des moyens d'améliorer la coopération dans la lutte contre le terrorisme en fournissant l'équipement nécessaire.

Il a également affirmé la volonté de son pays d'aider le Nigéria en termes d'armes militaires pour combattre le terrorisme.

Au terme de l'échange téléphonique, le locataire de la maison blanche a invité le Président Buhari à Washington à une date mutuellement convenable.